    ग्रैप-4 का असर: दिल्ली रूट पर बढ़ा दबाव, रुड़की डिपो से 6 अतिरिक्त बसें मोहननगर भेजी

    By Anuj Kataria Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 06:34 PM (IST)

    दिल्ली में ग्रैप-4 लागू होने से निजी डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा है। जिससे सार्वजनिक परिवहन पर दबाव बढ़ गया है। रुड़की रोडवेज डिपो ने दिल्ली रूट पर या ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    रविवार को दिल्ली जाने के लिए इंतजार करते बस यात्री। जागरण 

    संवाद सहयोगी जागरण,रुड़की: दिल्ली में ग्रैप-4 लागू होने के बाद सार्वजनिक परिवहन पर बढ़ते दबाव को देखते हुए रुड़की रोडवेज डिपो ने दिल्ली रूट के लिए अतिरिक्त बसों का संचालन शुरू किया है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को संभालने के लिए लोकल मार्गों से बसें हटाकर दिल्ली भेजी गईं, जिससे रविवार को दिल्ली रूट पर अतिरिक्त फेरे लगाए गए।


    दिल्ली में ग्रैप-4 लागू होने के साथ ही डीजल के निजी वाहनों पर प्रतिबंध लग गया है। इसका सीधा असर दिल्ली आने-जाने वाले यात्रियों पर पड़ा है, जो अब बड़ी संख्या में रोडवेज बसों पर निर्भर हो गए हैं। बीते दो दिनों की तुलना में रविवार को यात्रियों की संख्या अचानक बढ़ गई, जिसके चलते रुड़की डिपो प्रबंधन को तत्काल व्यवस्था करनी पड़ी।

    रुड़की डिपो से कुल 6 बसों को अतिरिक्त फेरे के लिए दिल्ली रूट पर भेजा गया है। इनमें सीएनजी और डीजल बीएस3 श्रेणी की बसें शामिल हैं। डिपो से संचालित 6 सीएनजी बसें सीधे दिल्ली तक जा रही हैं, जबकि 6 डीजल बीएस 3 बसों को दिल्ली सीमा के मोहननगर तक चलाया जा रहा है। यह व्यवस्था दिल्ली में लागू प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए की गई है।

    रुड़की डिपो की प्रभारी एजीएम अमिता सैनी ने बताया कि रविवार सुबह से ही दिल्ली जाने वाले यात्रियों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिला। इसी को देखते हुए देहरादून मार्ग पर चलने वाली कुछ लोकल रोडवेज बसों को अस्थायी रूप से हटाकर दिल्ली रूट पर लगाया गया है, ताकि यात्रियों को परेशानी न हो।

    उधर, अतिरिक्त बसों के संचालन से यात्रियों ने राहत की सांस ली है। हालांकि लोकल मार्गों पर सफर करने वाले यात्रियों को कुछ हद तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन डिपो प्रबंधन का कहना है कि हालात सामान्य होते ही बसों का संचालन पूर्ववत कर दिया जाएगा।

    डिपो के वरिष्ठ परिचालक का आक्समिक निधन

    रुड़की रोडवेज डिपो के वरिष्ठ परिचालक के आकस्मिक निधन से डिपो परिसर में शोक की लहर दौड़ गई। हार्ट अटैक से हुई इस दुखद घटना से पूरे दिन कर्मचारियों का मन काम में नहीं लग पाया। रविवार सुबह ड्यूटी पर आते समय स्थायी वरिष्ठ परिचालक सुमन को अचानक हार्ट अटैक आ गया, जिससे उनका मौके पर ही निधन हो गया।

    डिपो प्रभारी अमिता सैनी ने बताया कि सुमन निवासी शाहपुर, मुज्जफरनगर लंबे समय से डिपो में सेवाएं दे रहे थे और एक कर्मठ कर्मचारी के रूप में जाने जाते थे। वरिष्ठ परिचालक सुमन का जाना डिपो परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। डिपो प्रबंधन द्वारा अंत्येष्टि के लिए सहयोग राशि जारी की है। वही कर्मचारियों ने दिवंगत कर्मचारी के लिए संवेदना व्यक्त की।

