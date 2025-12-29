फर्जी पैन कार्ड लगाकर बैंक से लिया 20 लाख का लोन, सच्चाई पता चलने पर उड़े मैनेजर के होश

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद में इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में फर्जी पैन कार्ड का इस्तेमाल कर एसबीआई की वसुंधरा सेक्टर-15 ब्रांच से 20.45 लाख का लोन लेने का मामला सामने आया है। इस मामले में शाखा प्रबंधक ज्योति सिंह ने आरोपी राजेंद्र पाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। दर्ज मुकदमे में शाखा प्रबंधक ज्योति सिंह ने बताया कि साल 2023 अगस्त माह में ब्रांच ने राजेंद्र पाल का 20.45 लाख रुपये लोनी स्वीकृत किया था।

