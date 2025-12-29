Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    फर्जी पैन कार्ड लगाकर बैंक से लिया 20 लाख का लोन, सच्चाई पता चलने पर उड़े मैनेजर के होश

    By Shobhit Sharma Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 10:42 AM (IST)

    गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एसबीआई की वसुंधरा शाखा से राजेंद्र पाल ने फर्जी पैन कार्ड का इस्तेमाल कर 20.45 लाख रुपये का लोन लिया। शाखा प्रबंधक ज्योति ...और पढ़ें

    Hero Image

    फर्जी पैन कार्ड लगाकर बैंक से 20 लाख का लोन लिया। सोशल मीडिया

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। गाजियाबाद में इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में फर्जी पैन कार्ड का इस्तेमाल कर एसबीआई की वसुंधरा सेक्टर-15 ब्रांच से 20.45 लाख का लोन लेने का मामला सामने आया है।

    इस मामले में शाखा प्रबंधक ज्योति सिंह ने आरोपी राजेंद्र पाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। दर्ज मुकदमे में शाखा प्रबंधक ज्योति सिंह ने बताया कि साल 2023 अगस्त माह में ब्रांच ने राजेंद्र पाल का 20.45 लाख रुपये लोनी स्वीकृत किया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं, काफी समय से जब राजेंद्र पाल सिंह ने लोन की किस्त नहीं भरी तो टी-बोर्ड इंडिया से जांच कराई गई। इसमें पता लगा कि लोन के समय लगाया गया पैन कार्ड फर्जी था। लोन लेने के समय जमा पैन कार्ड और आरोपी का पैन कार्ड अलग थे।

    यह भी पढ़ें- गाजियाबाद में घर से चोरी हुए 10 लाख रुपए, पीड़ित ने बेटे के दोस्त पर जताया शक; जांच में जुटी पुलिस

    आरोप है कि खराब क्रेडिट स्कोर को छुपाने के लिए फर्जी पैन कार्ड का इस्तेमाल किया गया। एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि बैंक ने लोन के समय आरोपी द्वारा इस्तेमाल किए गए दस्तावेज भी दिए हैं। मामले में जांच की जा रही है।