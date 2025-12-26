Language
    गाजियाबाद में कुत्तों को खाना खिलाने पर विवाद, युवतियां बोलीं- 'हमारे साथ मारपीट कर कपड़े फाड़े'

    By Vinit Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 09:47 AM (IST)

    गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार स्थित ब्रह्मपुत्र एन्क्लेव सोसाइटी में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने को लेकर दो युवतियों और सोसायटी के लोगों में विवाद हो ...और पढ़ें

    गाजियाबाद पुलिस। जागरण

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में सिद्धार्थ विहार स्थित ब्रह्मपुत्र एन्क्लेव सोसाइटी में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने को लेकर दो युवतियों और सोसायटी के कुछ लोगों में विवाद हो गया।

    युवतियों का आरोप है कि सोसायटी के लोगों ने न सिर्फ उनका विरोध किया, बल्कि मारपीट भी की और उनके कपड़े फाड़ दिए। इस घटना से आक्रोशित युवतियां बृहस्पतिवार को विजयनगर थाने पहुंची और कई लोगों के खिलाफ शिकायत दी है। दूसरी ओर, स्थानीय लोगों ने भी पुलिस से मामले की शिकायत की है।

    पीड़ित युवतियों ने बताया कि वे लंबे समय से मानवीय आधार पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाती रही हैं, लेकिन सोसायटी के कुछ लोग इसका लगातार विरोध करते रहे हैं। युवतियों का कहना है कि इससे पहले भी इसी मुद्दे पर उनके साथ मारपीट की जा चुकी है, जिसकी उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी। दूसरी ओर सोसायटी के कई लोग विजयनगर थाने पहुंचे और युवतियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

    सोसायटी एओए अध्यक्ष धर्मेंद्र गुर्जर ने कहा कि कुत्तों से सोसायटी के लोग परेशान हैं। उन्होंने बताया कि पिछले एक महीने में करीब 20 लोगों को कुत्तों ने काटा है और युवतियां लोगों को परेशान कर रही हैं।

    इस संबंध में एसीपी कोतवाली रितेश त्रिपाठी का कहना है कि दोनों पक्षों की शिकायत पर जांच कराई जा रही है। जांच के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।