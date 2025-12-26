गाजियाबाद में कुत्तों को खाना खिलाने पर विवाद, युवतियां बोलीं- 'हमारे साथ मारपीट कर कपड़े फाड़े'

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में सिद्धार्थ विहार स्थित ब्रह्मपुत्र एन्क्लेव सोसाइटी में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने को लेकर दो युवतियों और सोसायटी के कुछ लोगों में विवाद हो गया। युवतियों का आरोप है कि सोसायटी के लोगों ने न सिर्फ उनका विरोध किया, बल्कि मारपीट भी की और उनके कपड़े फाड़ दिए। इस घटना से आक्रोशित युवतियां बृहस्पतिवार को विजयनगर थाने पहुंची और कई लोगों के खिलाफ शिकायत दी है। दूसरी ओर, स्थानीय लोगों ने भी पुलिस से मामले की शिकायत की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें