गाजियाबाद में डिलीवरी ब्वॉय का कारनामा, सामान पहुंचाने निकला और 61 पैकेट लेकर हो गया फरार
गाजियाबाद में एक डिलीवरी ब्वॉय 61 पैकेट लेकर फरार हो गया। इंस्टाकार्ट हब के प्रबंधक रवींद्र यादव ने क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने में शिकायत दर्ज कराई है। अभिषेक पाल नामक यह डिलीवरी ब्वॉय 85 पैकेट लेकर निकला था, लेकिन उसने केवल 14 पैकेट ही डिलीवर किए। उसके पास दो लाख रुपये नकद और तीन लाख रुपये से अधिक का सामान था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। ग्राहकों के सामान की डिलीवरी के लिए निकला डिलीवरी ब्वॉय 61 पैकेट लेकर फरार हो गया। युवक के पास दो लाख रुपए नकद और माल करीब तीन लाख रुपए का है। कंपनी प्रबंधक ने क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने में आरोपित डिलीवरी ब्वॉय के खिलाफ केस दर्ज कराया है।
इंस्टाकार्ट हब के प्रबंधक रवींद्र यादव ने क्रासिंग रिपब्लिक थाना पुलिस को शिकायत देकर बताया कि उनके यहां काम करने वाला झंडापुर निवासी अभिषेक पाल एक महीना पहले 85 पैकेट लेकर निकला था, लेकिन शाम तक उसने सिर्फ 14 पैकेट ही डिलीवर किए। शाम को उसका फोन बंद हो गया।
उसके बाद कई बार प्रयास करने पर भी आरोपित से संपर्क नहीं हो पाया। आरोपित के पास करीब दो लाख रुपये नकद और करीब 3.33 लाख रुपये का सामान है। कंपनी प्रबंधन की शिकायत पर क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने में आरोपित के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।