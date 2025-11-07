गाजियाबाद में डिलीवरी ब्वॉय का कारनामा, सामान पहुंचाने निकला और 61 पैकेट लेकर हो गया फरार

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। ग्राहकों के सामान की डिलीवरी के लिए निकला डिलीवरी ब्वॉय 61 पैकेट लेकर फरार हो गया। युवक के पास दो लाख रुपए नकद और माल करीब तीन लाख रुपए का है। कंपनी प्रबंधक ने क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने में आरोपित डिलीवरी ब्वॉय के खिलाफ केस दर्ज कराया है।

इंस्टाकार्ट हब के प्रबंधक रवींद्र यादव ने क्रासिंग रिपब्लिक थाना पुलिस को शिकायत देकर बताया कि उनके यहां काम करने वाला झंडापुर निवासी अभिषेक पाल एक महीना पहले 85 पैकेट लेकर निकला था, लेकिन शाम तक उसने सिर्फ 14 पैकेट ही डिलीवर किए। शाम को उसका फोन बंद हो गया।