गाजियाबाद में 8 से 25 नवंबर तक मिलेगा राशन, डीलरों को जिला आपूर्ति अधिकारी ने जारी किए निर्देश

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। कार्डधारकों को नवंबर माह का राशन कल से 25 नवंबर तक राशन की दुकानों पर दिया जाएगा। इस संबंध में सभी राशन डीलरों को जिला पूर्ति अधिकारी ने निर्देश जारी कर दिए हैं।

अंत्योदय राशनकार्ड पर प्रति कार्ड 14 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम चावल तथा पात्र गृहस्थी राशनकार्ड पर प्रति यूनिट दो किलोग्राम गेहूं, तीन किलोग्राम चावल का वितरण किया जाएगा। राशन का वितरण सुबह आठ बजे से दोपहर 12 बजे और दोपहर दो बजे से शाम छह बजे तक किया जाएगा।