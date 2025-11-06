गाजियाबाद में 8 से 25 नवंबर तक मिलेगा राशन, डीलरों को जिला आपूर्ति अधिकारी ने जारी किए निर्देश
गाजियाबाद में कार्डधारकों को नवंबर माह का राशन कल से 25 नवंबर तक मिलेगा। अंत्योदय कार्ड पर 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल, जबकि पात्र गृहस्थी कार्ड पर प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल दिया जाएगा। राशन वितरण सुबह 8 से दोपहर 12 और दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक होगा। भीड़ से बचने के लिए टोकन जारी किए जाएंगे। परेशानी होने पर 0120-3761964 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। कार्डधारकों को नवंबर माह का राशन कल से 25 नवंबर तक राशन की दुकानों पर दिया जाएगा। इस संबंध में सभी राशन डीलरों को जिला पूर्ति अधिकारी ने निर्देश जारी कर दिए हैं।
अंत्योदय राशनकार्ड पर प्रति कार्ड 14 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम चावल तथा पात्र गृहस्थी राशनकार्ड पर प्रति यूनिट दो किलोग्राम गेहूं, तीन किलोग्राम चावल का वितरण किया जाएगा। राशन का वितरण सुबह आठ बजे से दोपहर 12 बजे और दोपहर दो बजे से शाम छह बजे तक किया जाएगा।
जिला पूर्ति अधिकारी अमित तिवारी ने बताया कि राशन डीलर राशन के वितरण के लिए प्रतिदिन निश्चित संख्या में टोकन जारी करेंगे, जिससे कि दुकानों पर भीड़ न हो और लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। यदि किसी कार्डधारक को राशन प्राप्त करने में परेशानी हो तो वह जिला पूर्ति कार्यालय में 0120 - 3761964 नंबर पर फोन कर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।
