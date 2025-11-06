गाजियाबाद में डेंगू से महिला की मौत, पिछले 24 घंटे में छह केस आए पॉजिटिव; पांच मरीजों की हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। डेंगू संक्रमित महिला की मौत के बाद बृहस्पतिवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम मृतक महिला के घर पहुंची। टीम ने स्वजन से इलाज का रिकाॅर्ड लेकर जांच शुरू कर दी है। खास बात यह है कि टीम ने पूछताछ के साथ स्वजन को यह बताया है कि अस्पताल की ओर से महिला की मौत का कारण मल्टी आर्गन फेलियर दर्शाया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस संबंध में स्वजन का कहना है कि तेहरवी के बाद इस संबंध में संबंधित अस्पताल एवं चिकित्सक के खिलाफ लिखित शिकायत की जाएगी। बता दें कि बुधवार को चिंरजीव विहार के रहने वाले दिनेश पांडेय की पत्नी श्यामा पांडेय की एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। श्यामा पांडेय डेंगू संक्रमित थी।

रिश्तेदार कैलाशनाथ पांडेय ने बताया कि विभाग की टीम ने घर पहुंचकर इलाज के दस्तावेज लिए हैं। उधर, जिला सर्विलांस अधिकारी आरके गुप्ता का कहना है कि अस्पताल और स्वजन से इलाज के दस्तावेज ले लिए गए हैं। जांच के बाद इस प्रकरण में कोई सटीक जानकारी दी जाएगी।

जिले में पिछले 24 घंटे में डेंगू के छह नए मरीज मिले हैं। पांच मरीजों की जांच रिपोर्ट सरकारी लैब से और एक की रिपोर्ट प्राइवेट लैब से आई है। इसके साथ ही जिले में डेंगू के कुल केसों की संख्या बढ़कर 294 हो गई है। अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती पांच मरीजों की हालत गंभीर है। मलेरिया के कुल मरीजों की संख्या 86 है।

बृहस्पतिवार को स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने अलग अलग क्षेत्रों में 214 घरों में सर्वे के बाद 84 घरों में मिले डेंगू मच्छर के लार्वा को नष्ट कराया है। संबंधित को नोटिस भी दिया गया है। जिला सर्विलांस अधिकारी आरके गुप्ता ने लोगों से अपील की है कि घर और छत पर पानी एकत्र न होने दें। गमलों की सफाई जरूर करें।

घर से बाहर जाने पर बाथरूम में टब को खाली करके जाएं। उनकी सलाह है कि बुखार होने पर पीसीएम की गोली के अलावा कोई दूसरी दवा कतई न लें। चिकित्सक की सलाह के बाद ही अन्य दवा का उपयोग करें। रात को मच्छरदानी लगाकर ही सोएं। फुल स्लीव के कपड़े पहनें। बिना मास्क लगाए घर से बाहर न निकलें।

24 घंटे में मिले डेंगू के नए मरीजों का क्षेत्रवार विवरण - मुरादनगर में 27 वर्षीय महिला

- कृष्णानगर में 18 वर्षीय युवती

- डासना गेट में 23 वर्षीय युवक

- लाल क्वार्टर में 17 वर्षीय किशोर

- संजयनगर में 53 वर्षीय महिला

- घूकना में 42 वर्षीय पुरुष डेंगू प्रभावित इन क्षेत्रों में कीटनाशक एवं फाॅगिंग का निर्देश बुलंदशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र, डासना, बुद्धविहार, लोनी, मोदीनगर, मुरादनगर, दौलतपुरा, दीनदयालपुरी, घूकना, हरसांव, राजनगर , हिंडन विहार, कड़कड़ माॅडल, कैला भट्टा, करहैडा, कार्टे शास्त्रीनगर, खोड़ा काॅलोनी, खोड़ा गांव, कोट गांव, न्यू शालीमार गार्डन, महाराजपुर प्रथम में इंदिरापुरम, मकनपुर, मिर्जापुर, अर्थला मोहननगर, नेहरू गार्डन, न्यू डिफेंस काॅलोनी, वसुंधरा, राजबाग, सद्दीकनगर, साधना एन्क्लेव, साहिबाबाद, सरस्वती काॅलोनी, शालीमार गार्डन, शिप्रा सन सिटी, विजयनगर द्वितीय एवं प्रथम, बृजविहार, घूकना मोड़।