गाजियाबाद में फिर शुरू हुई ऑनलाइन नक्शा पास कराने का प्रॉसेस, मैन्युअली आवेदन करने की लास्ट डेट 30 नवंबर

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मकान या बिल्डिंग का नक्शा पास कराने की प्रक्रिया में फंसे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। शासन ने नक्शा स्वीकृत कराने के लिए 30 नवंबर तक मैन्युअल आवेदन की अनुमति दी थी, लेकिन अब ओबीपीएस (ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम) के तहत प्रक्रिया फिर से आरंभ कर दी गई है। पिछले काफी समय से तकनीकी समस्या के लोग साॅफ्टवेयर में दिक्कत के चलते परेशान चल रहे थे।

जीडीए समेत राज्य के कई शहरी निकायों में ऑनलाइन सिस्टम तकनीकी खामी के कारण ठप था। कई आवेदक नक्शा पास न हो पाने से भवन निर्माण कार्य रोक चुके थे। इसके लिए सरकार ने 30 नवंबर तक मैन्युअल आवेदन स्वीकार करने की अनुमति दी थी।

ओबीपीएस सिस्टम में कमी को दूर कर लिया गया है और फिर से आनलाइन आवेदन सिस्टम शुरू हो गया है। जीडीए सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि नक्शों को मैन्युअल पास किए जाने की समय सीमा 30 नवंबर तक बढ़ाई गई, लेकिन अब ऑनलाइन नक्शे के तहत आवेदन की प्रक्रिया फिर से आरंभ की गई है।