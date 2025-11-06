Language
    गाजियाबाद में फिर शुरू हुई ऑनलाइन नक्शा पास कराने का प्रॉसेस, मैन्युअली आवेदन करने की लास्ट डेट 30 नवंबर

    By Shahnawaz Ali Edited By: Neeraj Tiwari
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 09:20 PM (IST)

    गाजियाबाद में ऑनलाइन नक्शा पास कराने की प्रक्रिया दोबारा शुरू हो गई है। मैन्युअल आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। इस ऑनलाइन सुविधा से नागरिकों को नक्शा पास कराने में आसानी होगी और समय की बचत होगी। पारदर्शिता बढ़ने से लोगों को घर बैठे ही आवेदन की स्थिति पता चल सकेगी।

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मकान या बिल्डिंग का नक्शा पास कराने की प्रक्रिया में फंसे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। शासन ने नक्शा स्वीकृत कराने के लिए 30 नवंबर तक मैन्युअल आवेदन की अनुमति दी थी, लेकिन अब ओबीपीएस (ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन सिस्टम) के तहत प्रक्रिया फिर से आरंभ कर दी गई है। पिछले काफी समय से तकनीकी समस्या के लोग साॅफ्टवेयर में दिक्कत के चलते परेशान चल रहे थे।

    जीडीए समेत राज्य के कई शहरी निकायों में ऑनलाइन सिस्टम तकनीकी खामी के कारण ठप था। कई आवेदक नक्शा पास न हो पाने से भवन निर्माण कार्य रोक चुके थे। इसके लिए सरकार ने 30 नवंबर तक मैन्युअल आवेदन स्वीकार करने की अनुमति दी थी।

    ओबीपीएस सिस्टम में कमी को दूर कर लिया गया है और फिर से आनलाइन आवेदन सिस्टम शुरू हो गया है। जीडीए सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि नक्शों को मैन्युअल पास किए जाने की समय सीमा 30 नवंबर तक बढ़ाई गई, लेकिन अब ऑनलाइन नक्शे के तहत आवेदन की प्रक्रिया फिर से आरंभ की गई है।

    उन्होंने बताया कि सरकार की मंशा पूरे सिस्टम को पारदर्शी और तेज बनाने की है ताकि भविष्य में किसी को असुविधा न हो।

    फास्टपास सॉफ्टवेयर से गति और पारदर्शिता

    प्रदेश सरकार ने फास्टपास (फास्ट एंड सिम्पलीफाइड ट्रस्ट प्लान अप्रूवल सिस्टम) साॅफ्टवेयर विकसित कराने की प्रक्रिया शुरू की है। यह सिस्टम पूरी तरह से डिजिटल होगा और छोटे प्लाट के लिए सेल्फ-सर्टिफिकेशन माॅडल पर काम करेगा। इससे नक्शा पास प्रक्रिया और तेज होने की उम्मीद है।

    -शाहनवाज अली

