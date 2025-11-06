दिल्ली: तीन दोस्तों की शराब पार्टी में मामूली बात पर हो गया विवाद, झगड़े में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या
दिल्ली में तीन दोस्तों की शराब पार्टी में मामूली कहासुनी के बाद झगड़ा हो गया। इस झगड़े में दो दोस्तों ने मिलकर एक युवक को इतना पीटा कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी उत्तरी जिला के नरेला थाना क्षेत्र में दो अक्टूबर की रात शराब पार्टी के दौरान दोस्तों के बीच हुआ मामूली झगड़ा खूनी संघर्ष में बदल गया। नशे की हालत में हुए विवाद में एक युवक ने अपने ही दोस्त की ईंट और डंडे से बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान 25 वर्षीय फैजान के रूप में हुई है, जो पाकेट-4, नरेला में परिवार के साथ रहता था और मजदूरी करता था। पुलिस ने आरोपित के दोस्त चिराग को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस अधिकारी के मुताबिक दो नवंबर की रात फैजान और चिराग घर की छत पर बैठकर शराब पी रहे थे। इसी दौरान किसी बात पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। बात इतनी बढ़ी कि चिराग ने गुस्से में आकर ईंट और डंडे से फैजान पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। जब परिवार के लोगों को भनक लगी, तो उन्होंने छत पर जाकर देखा कि फैजान खून से लथपथ हालत में पड़ा है। आनन-फानन में परिजन उसे राजा हरिश्चंद्र अस्पताल ले गए, जहां से गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे एलएनजेपी अस्पताल रेफर कर दिया गया।
फैजान की बहन आलिया ने पुलिस को बताया कि भाई की हालत बेहद गंभीर थी और वह कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं था। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शराब की बोतलें, खून से सने कपड़े और अन्य साक्ष्य जब्त किए। जांच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि वारदात के समय छत पर केवल फैजान और चिराग ही मौजूद थे। इसी आधार पर पुलिस ने आरोपित को दबोच लिया।
इलाज के दौरान पांच नवंबर को फैजान की मौत हो गई।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके सिर और शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान पाए गए। बेटे की मौत की खबर मिलते ही स्वजनों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने नरेला थाने के बाहर प्रदर्शन किया और आरोपित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को शांत कराया और भरोसा दिलाया कि आरोपित पर हत्या की धारा जोड़ दी गई है। उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
