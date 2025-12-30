कोर्ट की तरह शीर्ष स्कूलों की पढ़ाई का भी हो लाइव प्रसारण, साहिबाबाद की 16 वर्षीय छात्रा ने CJI को लिखा पत्र

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। माननीय मुख्य न्यायाधीश...दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों और कमजोर आय वर्ग से जुड़े बच्चों को भी बेहतर शिक्षा मिल सके। इसके लिए कोर्ट की सुनवाई की तरह ही निजी व सरकारी उच्च स्तरीय शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का सीधा प्रसारण किया जाए। इससे इन बच्चों का भविष्य क्षेत्र के आधार पर तय नहीं हो सकेगा क्योंकि संसाधनों के अभाव में वह अच्छी शिक्षा से वंचित हैं। गाजियाबाद के वैशाली सेक्टर-छह के डिवाइन वैली अपार्टमेंट में रहने वाली 16 वर्षीय सुदीक्षा सिंह ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर ये मांग की है।

'ज्ञान की सुनवाई भी समानता के लिए सुलभ होनी चाहिए' सुदीक्षा सीएम श्री स्कूल खिचड़ीपुर दिल्ली में कक्षा 11 की छात्रा है। ये विचार छात्रा के दिमाग में उस समय आया, जब उसके पिता मुकेश कुमार सिंह कोर्ट की हियरिंग में ऑनलाइन जुड़े हुए थे। उस दौरान छात्रा को लगा कि जब कोर्ट की सुनवाई सभी लोग देख सकते हैं तो उच्च स्तरीय संस्थानों में होने वाली पढ़ाई की लाइव स्ट्रीमिंग क्यों नहीं की जा सकती। 'ज्ञान का प्रकाश' कुछ चुनिंदा संस्थानों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि देशभर, विशेषकर सुदूर गांवों को भी रोशन करना चाहिए। यदि पारदर्शिता के लिए सुनवाई का सीधा प्रसारण किया जा सकता है, तो हमारे देश के शीर्ष विद्यालयों में ज्ञान की सुनवाई भी समानता के लिए सुलभ होनी चाहिए।