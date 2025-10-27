Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    छठ पर महंगाई की मार, गाजियाबाद में एक किलो शकरकंदी के रेट पर बिक रहा चकोतरे का एक पीस

    By Abhishek Singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 08:25 AM (IST)

    गाजियाबाद में छठ पूजा की तैयारियों के बीच, पूजा सामग्री की कीमतों में वृद्धि देखी जा रही है। त्योहार के लिए आवश्यक फल और सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं की जेब पर भारी असर पड़ रहा है। बाजार में शकरकंदी और चकोतरा दोनों 50 रुपये में बिक रहे हैं। छठ पूजा में लगभग 50 प्रकार की सामग्रियों का उपयोग होता है, और इस समय बाजार में सूप, फल, सब्जियां और गन्ने सभी के दाम बढ़े हुए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। छठ पर्व के मद्देनजर इन दिनों पूजा सामग्री में इस्तेमाल किए जाने वाले फलों और सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं। शहर में दुकानदार 50 रुपये किलो शकरकंदी बेच रहे हैं और चकोतरे का एक पीस भी 50 रुपये में बिक रहा है। ऐसे में खरीदारी के वक्त श्रद्धालुओं को एक किलो शकरकंदी के रेट में चकोतरे का एक पीस ही मिल रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    छठ पर्व पर श्रद्धालु पूजा के लिए लगभग 50 सामग्री की खरीद की जाती है। बाजार में इन दिनों सूप से लेकर फल, सब्जी और गन्ने का दाम भी बढ़ा हुआ है। महंगाई की मार श्रद्धालुओं की जेब पर पड़ रही है। बाजार में स्टार फ्रूट का एक पीस भी दस रुपये में बेचा जा रहा है। ज्यादातर श्रद्धालुओं ने पूजा की सामग्री की खरीद कर ली है। छठ पर्व पर सोमवार शाम को पूजा सामग्री लेकर श्रद्धालु छठ घाटों पर इकट्ठा होंगे और डूबते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य देंगे।

    छठ घाटों पर नहीं होगा पॉलीथिन का प्रयोग

    नगर निगम द्वारा छठ पूजा को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिससे लोग छठ घाट पर पॉलीथिन का प्रयोग न करें। वहीं छठ घाटों कूड़ेदान की व्यवस्था करा दी गई है। सभी घाट साफ कर दिए हैं। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने निर्देश दिया है कि छठ पूजा के दिन हरनंदी या किसी भी तालाब पॉलीथिन नहीं बहनी चाहिए।

    यदि कोई पॉलीथिन नदी में गिरती है तो तुरंत उसे नगर निगम के कर्मचारी निकाल देंगे। नदी घाट पर ग्रीन मेट लगा दिया गया है। जिससे पूजा सामग्री नदी में न बहे। निगम के कर्मचारी सफाई व्यवस्था पर पूरा ध्यान रखेंगे। सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी रखी जाएगी। सभी सफाई कर्मियों की छुट्टी रद कर दी गई है। सफाईकर्मी छठ पूजा के दिन घाटों पर तैनात रहेंगे।

    यह भी पढ़ें- Chhath Puja 2025: घाटों पर सफाई-रोशनी के पुख्ता इंतजाम, सुरक्षा को लेकर भी चाक-चौबंद रहेगी व्यवस्था

    यह भी पढ़ें- Chhath Puja Sunset Timing: छठ पूजा पर बादलों के साथ भगवान भास्कर की आंख मिचौली, बिहार के जिलों में सूर्यास्त-सूर्योदय का समय जारी