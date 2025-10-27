छठ पर महंगाई की मार, गाजियाबाद में एक किलो शकरकंदी के रेट पर बिक रहा चकोतरे का एक पीस

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। छठ पर्व के मद्देनजर इन दिनों पूजा सामग्री में इस्तेमाल किए जाने वाले फलों और सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं। शहर में दुकानदार 50 रुपये किलो शकरकंदी बेच रहे हैं और चकोतरे का एक पीस भी 50 रुपये में बिक रहा है। ऐसे में खरीदारी के वक्त श्रद्धालुओं को एक किलो शकरकंदी के रेट में चकोतरे का एक पीस ही मिल रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

छठ पर्व पर श्रद्धालु पूजा के लिए लगभग 50 सामग्री की खरीद की जाती है। बाजार में इन दिनों सूप से लेकर फल, सब्जी और गन्ने का दाम भी बढ़ा हुआ है। महंगाई की मार श्रद्धालुओं की जेब पर पड़ रही है। बाजार में स्टार फ्रूट का एक पीस भी दस रुपये में बेचा जा रहा है। ज्यादातर श्रद्धालुओं ने पूजा की सामग्री की खरीद कर ली है। छठ पर्व पर सोमवार शाम को पूजा सामग्री लेकर श्रद्धालु छठ घाटों पर इकट्ठा होंगे और डूबते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य देंगे।

छठ घाटों पर नहीं होगा पॉलीथिन का प्रयोग नगर निगम द्वारा छठ पूजा को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिससे लोग छठ घाट पर पॉलीथिन का प्रयोग न करें। वहीं छठ घाटों कूड़ेदान की व्यवस्था करा दी गई है। सभी घाट साफ कर दिए हैं। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने निर्देश दिया है कि छठ पूजा के दिन हरनंदी या किसी भी तालाब पॉलीथिन नहीं बहनी चाहिए।