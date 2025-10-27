Chhath Puja Sunset Timing: छठ पूजा पर बादलों के साथ भगवान भास्कर की आंख मिचौली, बिहार के जिलों में सूर्यास्त-सूर्योदय का समय जारी

छठ महापर्व बिहार और अन्य प्रदेशों में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस चार दिवसीय पर्व के तीसरे और चौथे दिन प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में सुबह धुंध और दिन में बादल छाए रहने की संभावना है। बिहार के जिलों में सूर्यास्त का समय 5:01 से 5:18 बजे के बीच और सूर्योदय 5:45 से 6:01 बजे के बीच रहेगा। अररिया में सबसे पहले सूर्यास्त और कटिहार में सूर्योदय होगा।

