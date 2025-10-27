Chhath Puja Sunset Timing: छठ पूजा पर बादलों के साथ भगवान भास्कर की आंख मिचौली, बिहार के जिलों में सूर्यास्त-सूर्योदय का समय जारी
छठ महापर्व बिहार और अन्य प्रदेशों में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस चार दिवसीय पर्व के तीसरे और चौथे दिन प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में सुबह धुंध और दिन में बादल छाए रहने की संभावना है। बिहार के जिलों में सूर्यास्त का समय 5:01 से 5:18 बजे के बीच और सूर्योदय 5:45 से 6:01 बजे के बीच रहेगा। अररिया में सबसे पहले सूर्यास्त और कटिहार में सूर्योदय होगा।
जागरण संवाददाता, पटना। लोक आस्था का महापर्व छठ प्रदेश व देश के अलग-अलग भागों में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। चार दिवसीय अनुष्ठान के तीसरे और चौथे दिन प्रदेश के अधिसंख्य भागों में सुबह के समय धुंध का प्रभाव रहेगा। पूरे दिन बादल छाए रहने की संभावना है।
प्रदेश के 38 जिलों में सूर्यास्त का समय 5.01 से 5.18 बजे के बीच रहेगा। वहीं, 28 अक्टूबर की सुबह सूर्योदय 5.45 बजे से 6.01 के बीच होगा। सोमवार को अररिया में सबसे पहले सूरज ढल जाएगा। कटिहार में सूर्योदय सबसे पहले होगा।
बिहार के जिलों में सूर्यास्त (27 अक्टूबर) और सूर्योदय (28 अक्टूबर) का समय
|जिला
|सूर्यास्त (27 अक्टूबर)
|सूर्योदय (28 अक्टूबर)
|पटना
|5:11
|5:55
|गया
|5:11
|5:55
|भागलपुर
|5:04
|5:47
|पूर्णिया
|5:02
|5:46
|पश्चिम चंपारण
|5:12
|5:59
|मुजफ्फरपुर
|5:10
|5:54
|सारण
|5:08
|5:49
|दरभंगा
|5:08
|5:52
|सुपौल
|5:06
|5:51
|अररिया
|5:01
|5:46
|रोहतास
|5:17
|5:58
|मधुबनी
|5:07
|5:52
|पूर्वी चंपारण
|5:11
|5:57
|शेखपुरा
|5:09
|5:51
|गोपालगंज
|5:13
|5:58
|जमुई
|5:08
|5:50
|बक्सर
|5:16
|5:59
|शिवहर
|5:10
|5:55
|भोजपुर
|5:09
|5:52
|समस्तीपुर
|5:07
|5:51
|वैशाली
|5:11
|5:55
|सीतामढ़ी
|5:09
|5:54
|औरंगाबाद
|5:15
|5:57
|बेगूसराय
|5:08
|5:50
|खगड़िया
|5:06
|5:49
|बांका
|5:05
|5:47
|कटिहार
|5:02
|5:45
|नवादा
|5:10
|5:52
|भभुआ
|5:18
|6:00
|किशनगंज
|5:04
|5:47
|सिवान
|5:14
|5:58
|लखीसराय
|5:08
|5:50
|जहानाबाद
|5:12
|5:55
|अरवल
|5:14
|5:56
|मधेपुरा
|5:04
|5:48
|सहरसा
|5:05
|5:49
|मुंगेर
|5:06
|5:49
|नालंदा
|5:11
|5:53
