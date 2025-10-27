Chhath Puja 2025: घाटों पर सफाई-रोशनी के पुख्ता इंतजाम, सुरक्षा को लेकर भी चाक-चौबंद रहेगी व्यवस्था

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने सभी निकायों में घाटों पर साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, फागिंग, जल निकासी और सुरक्षा प्रबंध रखने के निर्देश दिए हैं। छठ पर्व की तैयारियों को लेकर रविवार को सभी नगरीय निकायों के अधिकारियों के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर पूजा होती है, वहां की सड़कें समतल और सुरक्षित हों।

रास्तों पर स्ट्रीट लाइटें जलती रहें और बिजली के तार खुले में न लटकें। उन्होंने छठ पर्व के दौरान किसी भी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बाधित न होने के लिए सभी फीडर का निरीक्षण और जरूरी मरम्मत समय रहते कराने के निर्देश दिए।

मंत्री ने नगर विकास व ऊर्जा विभाग, जल निगम, नगरीय निकाय निदेशालय सहित प्रदेश के सभी नगर आयुक्तों, नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों, अभियंताओं से कहा कि छठ पर्व केवल आस्था का नहीं, बल्कि अनुशासन, स्वच्छता और सामूहिक जिम्मेदारी का पर्व है।

इसलिए प्रशासनिक दृष्टि से इसकी तैयारियों में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं होगी। शर्मा ने कहा कि छठ पर लाखों श्रद्धालु घाटों पर जाकर सूर्य उपासना करते हैं। इसलिए नगर निकायों के वाटर स्टेशन और हैंडपंप की कार्यशीलता सुनिश्चित की जाए। घाटों के पास पेयजल टैंकरों की व्यवस्था की जाए, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।