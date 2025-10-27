Chhath Puja 2025: घाटों पर सफाई-रोशनी के पुख्ता इंतजाम, सुरक्षा को लेकर भी चाक-चौबंद रहेगी व्यवस्था

Language
    By Amit Yadav Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 07:48 AM (IST)

    नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने छठ पर्व की तैयारियों को लेकर सभी नगरीय निकायों को घाटों पर सफाई, प्रकाश और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पूजा स्थलों के मार्गों को सुरक्षित बनाने, निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने, पेयजल की व्यवस्था करने और प्राथमिक उपचार केंद्र स्थापित करने पर जोर दिया है। अधिकारियों को जनता की सुविधा के लिए स्थलीय निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

    राज्य ब्यूरो, लखनऊ। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने सभी निकायों में घाटों पर साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, फागिंग, जल निकासी और सुरक्षा प्रबंध रखने के निर्देश दिए हैं। छठ पर्व की तैयारियों को लेकर रविवार को सभी नगरीय निकायों के अधिकारियों के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर पूजा होती है, वहां की सड़कें समतल और सुरक्षित हों।

    रास्तों पर स्ट्रीट लाइटें जलती रहें और बिजली के तार खुले में न लटकें। उन्होंने छठ पर्व के दौरान किसी भी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बाधित न होने के लिए सभी फीडर का निरीक्षण और जरूरी मरम्मत समय रहते कराने के निर्देश दिए।

    मंत्री ने नगर विकास व ऊर्जा विभाग, जल निगम, नगरीय निकाय निदेशालय सहित प्रदेश के सभी नगर आयुक्तों, नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों, अभियंताओं से कहा कि छठ पर्व केवल आस्था का नहीं, बल्कि अनुशासन, स्वच्छता और सामूहिक जिम्मेदारी का पर्व है।

    इसलिए प्रशासनिक दृष्टि से इसकी तैयारियों में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं होगी। शर्मा ने कहा कि छठ पर लाखों श्रद्धालु घाटों पर जाकर सूर्य उपासना करते हैं। इसलिए नगर निकायों के वाटर स्टेशन और हैंडपंप की कार्यशीलता सुनिश्चित की जाए। घाटों के पास पेयजल टैंकरों की व्यवस्था की जाए, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

    निकाय अपने स्तर से स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय बनाकर घाटों पर प्राथमिक उपचार केंद्र भी स्थापित करें जिससे किसी आकस्मिक स्थिति में तत्काल मदद दी जा सके।

    उन्होंने छठ पूजा के मार्गों पर यातायात व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन के साथ तालमेल बनाकर योजना बनाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने-अपने जिलों में स्थलीय निरीक्षण करें। जनता व श्रद्धालुओं को हरसंभव सुविधा उपलब्ध कराएं।