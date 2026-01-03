बंगाल के शिक्षक की गाजियाबाद के होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, नए साल पर मंगेतर से आया था मिलने
गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित एक होटल में बंगाल के 30 वर्षीय शिक्षक रजनीश की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह अपनी मंगेतर से मिलने 31 दिसंबर को ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के अभयखंड स्थित एक होटल में बंगाल के शिक्षक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक का शव होटल के कमरे में शनिवार को मिला। वह दिल्ली में अपनी मंगेतर से मिलने के लिए 31 दिसंबर को आए थे और शुक्रवार की उनकी दिल्ली से फ्लाइट थी।
होटल कर्मचारियों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का सही कारण स्पष्ट हो सकेगा। प्रथम दृष्टया पुलिस बीमारी से मौत होने का अंदेशा जता रही है।
एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि बंगाल के खड़गपुर के रहने वाले 30 वर्षीय रजनीश पुत्र जितेंद्र बंगाल में ही फिजिक्स के शिक्षक थे। उनका रिश्ता दिल्ली में रहने वाली सरिता वर्मा के साथ हुआ था। मंगेतर नोएडा के एक बुटीक में काम करती है।
वह 31 दिसंबर को मंगेतर से मिलने आए थे और अभयखंड के होटल एम्पीरियो के कमरा नंबर 107 में रुके थे। वह 31 दिसंबर को दिल्ली में मंगेतर से मिले थे और एक दिसंबर को मंगेतर होटल में मिलने के लिए आई थी। इस दौरान रजनीश ने उन्हें सीने में दर्द की परेशानी बताई और दवा भी ली थी।
दो जनवरी को वह दिन में होटल से बाहर निकले थे और दोपहर को वापस होटल में आ गए। इसके बाद वह बाहर नहीं निकले। तीन जनवरी को कमरे का दरवाजा नहीं खुलने पर कर्मचारियों काे शक हुआ और उन्होंने कमरा खोला तो भीतर बेड पर उनका शव पड़ा हुआ मिला। इसके बाद होटल कर्मियों ने पुलिस को सूचना दी।
पुलिस उन्हें अस्पताल लेकर पहुंची जहां चिकित्सकाें ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उनके स्वजन को सूचना दी। एसीपी ने बताया कि जानकारी में पता चला है कि परिवार में माता-पिता और भाई बड़ा भाई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद मौत का सही कारण स्पष्ट हो सकेगा।
