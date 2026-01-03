गाजियाबाद में 180 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों ने नहीं भेजी सरकार को रिपोर्ट, अब सख्त कार्रवाई की तैयारी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित 279 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के सापेक्ष 180 केंद्रों के प्रभारियों ने शासन स्तर पर कोई रिपोर्ट ही नहीं भेजी है। रिपोर्ट में रोज ओपीडी में आने वाले मरीजों का विवरण, बीमार की जांच, उपचार और दवाइयों का विवरण देना अनिवार्य है। इनमें से अधिकांश केंद्र शहरी क्षेत्र के शामिल हैं।

शासन स्तर पर निगरानी के बाद पता चला है कि इन केंद्रों से जन आरोग्य समिति की मीटिंग की रिपोर्टिंग रोज करनी थी लेकिन माह के अंत में भी यह रिपोर्ट पोर्टल पर दर्ज नहीं की गई। इतना ही नहीं 51 केंद्रों ने मासिक रिपोर्टिंग का डाटा अपलोड नहीं किया। 127 केंद्रों ने पोर्टल पर डेली रिपोर्टिंग और 26 केंद्रों ने वेलनेस सेशन (सत्रों) की रिपोर्ट अपलोड नहीं की। शासन स्तर से स्वास्थ्य सेवाएं ठीक न होने का संज्ञान लेते हुए संबंधित के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए है।