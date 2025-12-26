अटल आवासीय विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया शुरू, 2026–27 सत्र के लिए 1 जनवरी से आवेदन; जानें नियम एवं शर्तें
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। अटल आवासीय विद्यालय में आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया आरंभ हो रही है। उप श्रमायुक्त अनुराग मिश्र ने बताया उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारी कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों और कोविड से अनाथ हुए बच्चों व मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के पात्र आवेदन कर सकते हैं।
सभी जनपदों के 584 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत
उन्होंने बताया कि मेरठ मंडल का अटल आवासीय विद्यालय ग्राम कौन्दू तहसील सिकन्दराबाद बुलंदशहर स्थित है, जिसमें कक्षा छह से कक्षा 12 तक के 500 बालक और 500 बालिका शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं। अभी विद्यालय में मंडल के सभी जनपदों के 584 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। विद्यालय सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध है, जिसमें छात्रावास, भोजन, खेलकूद, चिकित्सा सुविधा, यूनिफार्म, पुस्तकें, स्टेशनरी आदि निश्शुल्क उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही कम्प्यूटर लैब, मैथ लैब, साइंस लैब और स्मार्ट क्लास जैसी आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं भी मौजूद हैं।
ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से अप्लाई
उन्होंने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए कक्षा छह व कक्षा नौ में प्रवेश के लिए एक जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से किए जा सकते हैं। पात्र अभ्यर्थी सात फरवरी 2026 से अपना प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकेंगे। प्रवेश परीक्षा 15 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। कक्षा छह में 160 तथा कक्षा नौ में 65 छात्र-छात्राओं का चयन किया जाएगा।
जन्मतिथि कितनी हो?
कक्षा छह के लिए अभ्यर्थी की जन्मतिथि एक मई 2014 से पहले तथा 31 जुलाई 2016 तक और कक्षा नौ के लिए जन्मतिथि एक मई 2011 से 31 जुलाई 2013 तक होनी चाहिए। एक परिवार के अधिकतम दो बच्चे पात्र होंगे। साथ ही कोविड काल में निराश्रित हुए तथा महिला एवं बाल कल्याण विभाग में पंजीकृत या मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के पात्र बच्चे भी आवेदन कर सकते हैं।
यहां करें आवेदन
इच्छुक अभ्यर्थी श्रम कार्यालय लोहिया नगर गाजियाबाद से निश्शुल्क आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 8303521529, 9528831640, 9250522228 एवं 9045979241 पर संपर्क किया जा सकता है।
