    रेस्टोरेंट में युवती के साथ आपत्तिजनक हालत में मिले युवक पर थप्पड़ों की बारिश, VIDEO देख एक्शन में आई पुलिस

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 05:34 PM (IST)

    गाजियाबाद के मोदीनगर में एक रेस्टोरेंट का आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें एक युवक को थप्पड़ मारते हुए दिखाया गया है, जबकि एक युवती आपत्तिजनक हालत ...और पढ़ें

    Hero Image

    रेस्टोरेंट में एक युवक की पिटाई की गई। जागरण

    जागरण संवाददाता, मोदीनगर (गाजियाबाद)। गाजियाबाद के मोदीनगर में आज यानी सोमवार को सोशल मीडिया पर एक हैरान करने वाला वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में एक युवती आपत्तिजनक हालत में दिखाई दी और उसके साथ खड़े युवक को लोग पीटते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में यह भी देखा गया कि वहां खड़े लोग युवक पर दनादन थप्पड़ बरसा रहे हैं।

    इस वीडियो को मोदीनगर कोतवाली क्षेत्र के एक रेस्टोरेंट का बताया जा रहा है। लोग वीडियो पर अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हालांकि, दैनिक जागरण वीडियाे की पुष्टि नहीं करता है। यह वीडियो करीब डेढ़ मिनट का है। जिसमें बहुत से लोग एक रेस्टाेरेंट में दिख रहे हैं। अंदर दरवाजा खुलते ही एक युवती आपत्तिजनक हालत में बाहर आती है। उसके साथ एक युवक भी है। वहां खड़े लोग युवती को वापस कमरे में भेज देते हैं और युवक को पीटना शुरू कर देते हैं।

    युवक से बार-बार उसका नाम पूछा जा रहा है। नाम नहीं बताने पर उसे थप्पड़ जड़े जा रहे हैं। वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई। लोग आरोपितों के इस कृत्य को गलत बता रहे हैं। इस तरह युवती की निजता का हनन करने को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं। वीडियो पर पुलिस ने भी संज्ञान लिया है।

    बताया जा रहा है कि वीडियो कुछ दिन पहले का है। एसीपी मोदीनगर अमित सक्सेना का कहना है कि मामला जानकारी में आया है। जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।