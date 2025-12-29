रेस्टोरेंट में युवती के साथ आपत्तिजनक हालत में मिले युवक पर थप्पड़ों की बारिश, VIDEO देख एक्शन में आई पुलिस

जागरण संवाददाता, मोदीनगर (गाजियाबाद)। गाजियाबाद के मोदीनगर में आज यानी सोमवार को सोशल मीडिया पर एक हैरान करने वाला वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में एक युवती आपत्तिजनक हालत में दिखाई दी और उसके साथ खड़े युवक को लोग पीटते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में यह भी देखा गया कि वहां खड़े लोग युवक पर दनादन थप्पड़ बरसा रहे हैं।

इस वीडियो को मोदीनगर कोतवाली क्षेत्र के एक रेस्टोरेंट का बताया जा रहा है। लोग वीडियो पर अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हालांकि, दैनिक जागरण वीडियाे की पुष्टि नहीं करता है। यह वीडियो करीब डेढ़ मिनट का है। जिसमें बहुत से लोग एक रेस्टाेरेंट में दिख रहे हैं। अंदर दरवाजा खुलते ही एक युवती आपत्तिजनक हालत में बाहर आती है। उसके साथ एक युवक भी है। वहां खड़े लोग युवती को वापस कमरे में भेज देते हैं और युवक को पीटना शुरू कर देते हैं।