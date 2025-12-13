Weather Update: सुहाग नगरी में बदला मौसम, सुबह कोहरा; रात में गलनभरी कड़ाके की ठंड और दिन में धूप

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। जिले में मौसम में निरंतर बदलाव हो रहा है। सुबह हल्का कोहरा छाने के साथ दिन में तेज धूप खिल रही है। वहीं रात में गलन भरी सर्दी से लोगों की कंपकंपी छूटने लगी है। शुक्रवार को सुबह हल्का कोहरा छाया रहा, जिससे हाईवे सहित मुख्य मार्गों वाहन चालक परेशान रहे। 10 बजे बाद मौसम साफ होने पर धूप खिली से लोगों को थोड़ी राहत मिली। न्यूनतम तापमान में आठ और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें