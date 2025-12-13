Himachal Weather: कोहरे की चादर में लिपटा मंडी-बिलासपुर, शिमला में तापमान 18.9 डिग्री सेल्सियस

जागरण संवाददाता, शिमला। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार मंडी और बिलासपुर में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। कुछ एक स्थानों पर हल्के बादल छाने का अनुमान है।

शिमला में 13 दिसंबर को अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 14 दिसंबर को अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहेगा।

ऊना में 13 दिसंबर को अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 14 दिसंबर को अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा।

कांगड़ा में 13 दिसंबर को अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 14 दिसंबर को अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहेगा।



