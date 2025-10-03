Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फिरोजाबाद में दर्दनाक हादसा: नदी में बही उद्यमी की कार, महिला की मौत

    By Rajneesh Kumar Mishra Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 12:50 PM (IST)

    राजस्थान के करौली जिले में महावीरजी से लौट रहे एक उद्यमी परिवार की कार नदी में बह गई जिससे एक वृद्ध महिला की मौत हो गई और अन्य सदस्य घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने बचाव कार्य किया लेकिन महिला को बचाया नहीं जा सका। परिवार फिरोजाबाद का रहने वाला है और महावीरजी में दर्शन करने गया था। यह घटना गुरुवार सुबह हुई।

    prefferd source google
    Hero Image
    मनोरमा जैन का फाइल फोटो । जागरण

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। राजस्थान के करौली जिले में श्री महावीरजी के दर्शन करके लौट रहे उद्यमी परिवार की कार अनियंत्रित होकर नदी में बह गई। हादसा गुरुवार सुबह 10 बजे महावीरजी क्षेत्र में हुआ। स्थानीय लोगों ने लोगों ने नदी में कूदकर कार में फंसे हुए लोगों को रस्से की मदद से बाहर निकाला। घायल वृद्ध महिला की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। जबकि बेटे-बहू और उनके दोनों बच्चे घायल हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    थाना रसूलपुर क्षेत्र में चौकी गेट निवासी अंकित जैन का अलंकार ग्लास के नाम से कारखाना है। वह कार से पत्नी अंशुल जैन, बेटे कियान, बेटी और मां 60 वर्षीय मनोरमा जैन के साथ महावीरजी जैन तीर्थ दर्शन करने गए थे।

    दर्शन करके गुरुवार सुबह 10 बजे शांतिवीर नगर में दर्शन को जा रहे थे। चर्चा है कि पुल के रास्ते से न जाकर नीचे से नदी के रास्ते से होकर जा रहे थे, लेकिन पानी के बहाव का अंदाजा नहीं लगा। कार बीच धारा में पहुंच कर बह गई।

    यह भी पढ़ें- फिरोजाबाद में कानपुर-आगरा नेशनल हाईवे पर बड़ी लूट, सशस्त्र बदमाशों ने गुजरात के कारोबारी से दो करोड़ लूटे

    शोर गुल सुनकर आसपास के लोग भागकर पहुंचे। किसी तरह स्थानीय लोगों ने उन्हें निकाल लिया, लेकिन मनोरमा काफी देर तक फंसी रहीं। किसी तरह उन्हें भी बाहर निकाल कर अस्पताल ले जाया गया। वहां उनकी की मृत्यु हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर अन्य स्वजन घटना के स्थल के लिए रवाना हो गए।

    आसपास के लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। देर रात तक शव आने का अनुमान लगाया जा रहा था। मनोरमा के पति उद्यमी अजय कुमार की कुछ वर्ष पूर्व मृत्यु हो चुकी है।