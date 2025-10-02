फ़िरोज़ाबाद में कानपुर-आगरा नेशनल हाईवे पर सशस्त्र बदमाशों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। गुजरात की फाइनेंस कंपनी की कार को टक्कर मारकर खिड़की तोड़कर चालक पर हथियार तानकर दो करोड़ रुपये से अधिक की नकदी लूट ली। बदमाश ड्राइवर को भी साथ ले गए लेकिन बाद में उसे एक्सप्रेसवे पर छोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। कानपुर-आगरा नेशनल हाईवे पर सशस्त्र बदमाशों ने सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया। पहले गुजरात की फाइनेंस कार्य से जुड़ी कंपनी की कार को टक्कर मारकर ओवरटेक किया। खिड़की का कांच तोड़ा और चालक पर हथियार तानकर दो करोड़ रुपये से अधिक की नकदी लूट ली। दो कारों से आए बदमाश ड्राइवर को भी साथ ले गए।

फाइनेंस ट्रांजेक्शन से जुड़ी कंपनी की कार कानपुर से कैश लेकर आगरा ब्रांच जा रही थी। बदमाशों की गिरफ्तारी और रकम बरामदगी के लिए पुलिस की आधा दर्जन टीमें लगी हुई हैं। बुधवार को लिखाई गई रिपोर्ट में लूट की रकम नहीं खोली गई है। पुलिस कंपनी के कार्य की प्रकृति देख हवाला की राशि प्राथमिक रूप से मान रही है।

वारदात 30 सितंबर की सुबह पांच बजे मक्खनपुर थाना क्षेत्र के घुनपई गांव के सामने की है। अहमदाबाद के अशोक भाई पटेल ने पुलिस को बताया कि वह जीके कंपनी में पार्टनर हैं। कैश ट्रांजेक्शन से जुड़ी कंपनी के विभिन्न शहरों में 20 कार्यालय हैं। जरूरत के अनुसार नकद धनराशि को एक से दूसरे कार्यालय में पहुंचाया जाता है। इसी कड़ी में कानपुर के नौबस्ता कार्यालय का संचालन करने वाले ऑपरेटर भीकाजी ने बैलेंस का पैसा किया सेल्टोज कार में चालक दीनाजी के साथ आगरा भेजा था।

रास्ते में दो कारों से पीछे से आए बदमाशों ने कार को ओवरटेक करते हुए टक्कर मार दी, जिससे चालक की तरफ का शीशा टूट गया। इसके बाद हथियारबंद बदमाश पूरा कैश और ड्राइवर दीनाजी को अपहृत कर भाग निकले। बताया गया है कि चालक को बदमाश आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर छोड़कर भाग गए। अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है।