यूपी के इस जिले में हर रोज हो रहा एनकाउंटर, फिर पुलिस पर बदमाशों का हमला जारी

फिरोजाबाद जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पुलिस ने नौ महीनों में 84 मुठभेड़ों में 133 बदमाशों को पकड़ा है लेकिन बदमाश फिर भी पुलिस पर हमला कर रहे हैं। सवाल यह है कि इन बदमाशों को हथियार कहां से मिल रहे हैं? पुलिस को असलहा माफिया तक पहुंचने के लिए गहराई से जांच करने की आवश्यकता है।

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। जिले के पुलिस अब तक नौ महीने में 84 मुठभेड़ में 133 बदमाशों को गिरफ्तार कर चुकी है। अभी एक वर्ष में चार माह बाकी इस तरह से मुठभेड़ का सिलसिला जारी रहा तो यह संख्या पिछले वर्ष 2024 के 60 मुठभेड़ में 111 गिरफ्तारी का दोगुना होगी, लेकिन इसके बाद भी बदमाश पुलिस पर हमलावर हो रहे हैं। इतना ही नहीं पुलिस से सामना होते ही बदमाश फायरिंग करने से नहीं चूकते हैं।

ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर इन बदमाशों के पास तमंचा कहां से आता है। आखिर इन बदमाशों को तमंचे की कारतूस कहां से मिलती है। पुलिस बदमाशों को गिरफ्तारी और जेल भेजने तक ही सीमित रह जाती है, जबकि पकड़े गए बदमाशों से गहराई से पूछताछ कर छानबीन की जाए तो इन्हें तमंचा और कारतूस के सप्लाई करने वाले असल माफिया तक पहुंचा जा सकता है।

हाल फिलहाल में पुलिस ने जिले में एक भी तमंचा फैक्ट्री नहीं पकड़ी है। यह स्थिति चिंताजनक है कि लगातार मुठभेड़ के बाद भी बदमाश सुधर नहीं रहे और अपराधिक घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। चार वर्ष में हुई मुठभेड़ और गिरफ्तार वर्ष मुठभेड़ गिरफ्तार 2022 30 54 2023 46 91 2024 60 111 2025 (सितंबर तक) 84 133 कुल योग 220 389 एक दिन में चार मुठभेड़ इस माह में 28 सितंबर को 24 घंटे में जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में चार जगहों पर पुलिस मुठभेड़ हुई। जिसमें बदमाश घायल हुए। खैरगढ़ पुलिस ने महिला से छेड़छाड़ के आरोपित गुलफाम निवासी पानी टंकी को साखिनी चौराहे के पास मुठभेड़ में पकड़ा था।

वहीं पचोखरा पुलिस ने चोरी की घटना में आरोपित राम गोपाल उर्फ पप्पू निवासी नई आबादी रेहना एकता नगर, उत्तर को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। मक्खनपुर पुलिस ने एटीएम में छेड़छाड़ कर रकम उड़ाने वाले शातिर बदमाश अखिलेश उर्फ करू निवासी सलेमपुर कुरावली,जिला मैनपुरी को मुठभेड़ में पकड़ा था।