UP Police Encounter: शिकोहाबाद में सट्टा माफिया शकील मास्टर का बेटा पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, पैर में लगी गोली
फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में पुलिस ने सट्टा माफिया के गैंगस्टर बेटे वारिस को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। दिखतौली नहर पुलिया के पास हुई इस मुठभेड़ में वारिस के पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसके पास से तमंचा कारतूस और बिना नंबर की बाइक बरामद की है। वारिस का एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया। पुलिस शकील मास्टर समेत पांच अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है।
संवाद सूत्र, जागरण, शिकोहाबाद (फिरोजाबाद)। सट्टा माफिया के गैंग्सटर बेटे को पुलिस ने शुक्रवार सुबह पांच बजे दिखतौली नहर पुलिया के पास से मुठभेड़ में पकड़ा है। पैर में गोली लगने से घायल बदमाश का प्राथमिकी उपचार कराने के बाद जेल भेज दिया गया।
उसके पास से तमंचा, कारतूस और बिना नंबर की बाइक बरामद हुई है। उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठा कर भाग निकला। मुठभेड़ में मिशन शक्ति की महिला टीम भी शामिल रही।
एसपी ग्रामीण अनुज चौधरी ने बताया कि सुबह पांच बजे पुलिस को सूचना मिली कि गैंग्सटर के मामले में वांछित आरोपित अपने साथी के साथ किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में दिखतौली नहर पुलिया के पास मौजूद है।
सूचना पर इंस्पेक्टर अनुज कुमार, निरीक्षक क्राइम रंजना गुप्ता, एसआई आरजू की के नेतृत्व में नहर पटरी पर सघन चेकिंग शुरू कर दी। चेकिंग के दौरान पुलिस ने दो संदिग्ध बाइक से आते दिखे। पुलिस ने रोका तो आरोपितों ने बाइक से भागने का प्रयास किया। हड़बड़ी में बाइक से फिसलकर गिर गए।
पकड़े जाने की आशंका पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और लहूलुहान होकर गिर पड़ा। वहीं उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला।
पकड़े गए आरोपित की पहचान वारिस निवासी रुकनपुरा थाना शिकोहाबाद के रूप में हुई। वह सट्टा माफिया शकील मास्टर का बेटा है। तलाशी में उसके पास से तमंचा, कारतूस और बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद हुई है। एक माह पूर्व पुलिस ने एक घर में छापेमारी की थी।
इस दौरान बैड़े पैमाने पर सट्टा खिलवाने का मामला पकड़ा गया था। सरगना शकील मास्टर फरार हो गया था। इस मामले में पुलिस अब तक शकील के मास्टर के दो बेटे समीर और वारिस, सहयोगी नई समेत सात को जेल भेज चुकी है। सरगना शकील मास्टर समेत पांच आरोपितों का पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है।
