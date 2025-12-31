जिम पर फायरिंग और पथराव के चार आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार, दो के पैर में लगी गोली

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। शादी में बाधक बने रिश्तेदार के जिम पर पथराव और फायरिंग करने वाला युवक साथियों के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ गया। शिकोहाबाद में रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित एक जिम पर कार सवार आरोपितों ने सोमवार रात दो बजे पथराव और फायरिंग की थी। घटना का वीडियो प्रसारित हुआ था।

शिकोहाबाद में रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित एक जिम पर कार सवार आरोपितों ने सोमवार रात दो बजे पथराव और फायरिंग की थी। घटना का वीडियो प्रसारित हुआ था। प्राथमिक की दर्ज कर पुलिस की दो टीम आरोपितों की तलाश में लगी थी। बुधवार सुबह 4.30 बजे सूचना मिली कि घटना से संबंधित आरोपित छीछामई नहर की पटरी पर घूम रहे हैं।

पुलिस टीम ने घेरेबंदी की तो फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की फायरिंग में अभिषेक निवासी बिहारी धाम कालोनी निकट पुष्पांजलि वेटिकन सिटी थाना एकता आगरा और सौरभ निवासी बरौली अहीर थाना एकता आगरा के पैर में गोली लगी और घायल हो गए। वहीं बाबू निवासी बरौली अहीर थाना एकता, आगरा और रामू निवासी कुंडौल थाना डौकी आगरा को पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया।