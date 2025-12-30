Language
    युवती से शादी में अड़चन बना हुआ था रिश्तेदार, गुस्साया युवक अंधेरे में कर आया जिम पर पथराव और फायरिंग

    By Dinesh Chandra Sharma Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 09:34 PM (IST)

    शिकोहाबाद के एक जिम पर सोमवार रात अभिषेक यादव और उसके दो साथियों ने पथराव और फायरिंग की। यह घटना एक युवती से शादी न होने के कारण हुई, क्योंकि जिम संचा ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    संस,जागरण.शिकोहाबाद (फिरोजाबाद)। स्टेशन रोड स्थित फिटनेस जिम पर सोमवार रात ढाई बजे कार सवार तीन युवकों ने पथराव और फायरिंग की। जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। युवती से शादी न होने पर रिश्तेदारों को अड़चन मानकर युवक ने अपने दोस्तों के साथ घटना को अंजाम दिया। जिम संचालक की शिकायत पर पुलिस ने तीन पर प्राथमिकी दर्ज की है।

    जिम संचालक सागर कालोनी निवासी आकाश यादव ने बताया कि वह रामेश्वरम रिसार्ट के समीप जिम चलाते हैं। सोमवार रात जिम के बाहर लाल रंग की कार आकर रुकी। उसमें से आगरा, शमसाबाद के बिहारी धाम कालोनी, पुष्पांजली वाटिका सिटी निवासी अभिषेक यादव अपने दो साथियों के साथ उतरा और पथराव शुरू कर दिया। फिर एक युवक ने पिस्टल से फायरिंग की।

    पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वह मौके पर पहुंचे तो आरोपित भाग गए। सूचना पर पुलिस भी आ गई। इंस्पेक्टर अनुज कुमार ने बताया कि पथऱाव और फायरिंग में जिम के शीशे टूट गए हैं। एक आरोपित को हिरासत में ले लिया है।

     

    ये बताया जा रहा मामला


    आगरा ताजगंज क्षेत्र की एक युवती से सोशल मीडिया पर आरोपित अभिषेक की दोस्ती हुई थी। कुछ समय बाद वह युवती पर शादी का दबाव डालने लगा।

    आरोप है कि युवती द्वारा मना करने पर वह कुद दिन पहले ही तमंचा लेकर उसके घर घुस गया और माता-पिता को धमकाया कि वह युवती के आपत्तिजनक फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर देगा। इस मामले में ताजगंज क्षेत्र में 22 अक्टूबर को आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई थी। जिम संचालक युवती का रिश्तेदार है।