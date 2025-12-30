युवती से शादी में अड़चन बना हुआ था रिश्तेदार, गुस्साया युवक अंधेरे में कर आया जिम पर पथराव और फायरिंग

संस,जागरण.शिकोहाबाद (फिरोजाबाद)। स्टेशन रोड स्थित फिटनेस जिम पर सोमवार रात ढाई बजे कार सवार तीन युवकों ने पथराव और फायरिंग की। जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। युवती से शादी न होने पर रिश्तेदारों को अड़चन मानकर युवक ने अपने दोस्तों के साथ घटना को अंजाम दिया। जिम संचालक की शिकायत पर पुलिस ने तीन पर प्राथमिकी दर्ज की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिम संचालक सागर कालोनी निवासी आकाश यादव ने बताया कि वह रामेश्वरम रिसार्ट के समीप जिम चलाते हैं। सोमवार रात जिम के बाहर लाल रंग की कार आकर रुकी। उसमें से आगरा, शमसाबाद के बिहारी धाम कालोनी, पुष्पांजली वाटिका सिटी निवासी अभिषेक यादव अपने दो साथियों के साथ उतरा और पथराव शुरू कर दिया। फिर एक युवक ने पिस्टल से फायरिंग की।

पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वह मौके पर पहुंचे तो आरोपित भाग गए। सूचना पर पुलिस भी आ गई। इंस्पेक्टर अनुज कुमार ने बताया कि पथऱाव और फायरिंग में जिम के शीशे टूट गए हैं। एक आरोपित को हिरासत में ले लिया है।