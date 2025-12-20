इंडियन बैंक जसराना शाखा में 1.86 करोड़ का गबन: कहां है मुख्य आरोपित शाखा प्रबंधक? आधी रकम जमाकर थमाते थे पूरी पर्ची

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। इंडियन बैंक की जसराना शाखा में धोखाधड़ी कर ग्राहकों की रकम का गबन करने के मामले में पुलिस ने छह आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जिन्हें न्यायालय ने दोषी ठहराया है। वहीं इस मामले में मुख्य आरोपित शाखा प्रबंधक समेत तीन आरोपितों के विरुद्ध विवेचना चल रही है।

मामले की विवेचना कर रहे इंस्पेक्टर राजेश पांडेय ने बताया कि मामले में मुख्य आरोपित शाखा प्रबंधक राघवेंद्र सिंह, नीलेश और सौमिल के विरुद्ध जांच चल रही है। राघवेंद्र और नीलेश हाईकोर्ट से जमानत पर हैं, जबकि सोमिल की तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपितों के विरुद्ध विवेचना पूरी आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया जाएगा।

आधी रकम खाते में जमा कर पूरे की थमा देते थे पर्ची इंडियन बैंक जसराना शाखा में हुए 1.86 करोड़ रुपये के गबन के मामले में पुलिस की जांच में पता चला है कि आरोपित शाखा प्रबंधक ग्राहकों के खाते से रकम उड़ा देते थे। मामले में तत्कालीन विवेचक रहे इंस्पेक्टर शेर सिंह ने बताया कि जांच के दौरान पता चला था कि आरोपित शाखा प्रबंधक व कैशियर ग्राहक के खाते में कुछ ही रकम जमा करते थे। जबकि जमा पर्ची पूरी राशि का पकड़ा देते थे। अक्सर ग्राहक पासबुक प्रिंट नहीं करते थे। इससे उन्हें अपने साथ हुई गड़बड़ी का पता नहीं चलता था। वहीं कुछ ग्राहकों के खाते से रकम अपने परिचितों के खाते में स्थानांतरित कर देते थे।

हाईकोर्ट से जमानत पर है आरोपित राघवेंद्र, आरोपितों के विरुद्ध जल्द दाखिल होगी चार्जशीट ग्राहक को केवल पर्ची पकड़ा देते थे। इसके बाद गबन की गई रकम को ठेकेदार प्रवीन की फर्म में निवेश कर ब्याज वसूलते थे। ठेकेदार के पिता का भी बैंक में खाता था। गबन की रकम आकाश मिश्रा, वीर बहादुर और मैनपुरी निवासी सौमिल, सुखदेव, नीलेश के खातों में भी जमा की जाती थी। इनके खाते भी इसी शाखा में थे। ये सभी शाखा प्रबंधक राघवेंद्र के करीबी रहे हैं। नीलेश राघवेंद्र का रिश्तेदार है।