Indian Bank की जसराना शाखा में किया था 1.85 करोड़ का गबन, कैशियर समेत छह दोषियों को सजा

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। इंडियन बैंक जसराना शाखा में ग्राहकों से धोखाधड़ी कर 1.85 करोड़ रुपये हड़पने के मामले में कैशियर जय प्रकाश समेत छह दोषियो को न्यायालय ने शुक्रवार को सजा सुनाई है। कैशियर को आजीवन कारावास और पांच लाख का जुर्माना लगाया गया है।

जबकि अन्य पांच आरोपितो को 10-10 वर्ष के कारावास और पांच-पांच लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामला मार्च 2025 का है। 30 मार्च को जसराना पुलिस ने जांच मे सामने आए आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जुलाई 2025 में विवेचक ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। न्यायायल ने पांच माह में आरोपितों को सजा सुनाई है।