फिरोजाबाद: दोस्त ने खाते में जमा कराए आठ लाख रुपये, अकाउंट फ्रीज

    By Rajeev Sharma Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 01:34 PM (IST)

    फिरोजाबाद में एक दवा व्यापारी के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। उसके दोस्त ने पिता की बीमारी का हवाला देकर व्यापारी के खाते में आठ लाख रुपये जमा ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। दवा कारोबारी से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। उनके दोस्त ने पिता की बीमारी का हवाला देकर कारोबारी के खाते में आठ लाख रुपये मांग लिए। इसके बाद छह और दो लाख के चेक ले लिए। दो माह में कारोबारी के खाते से छह लाख रुपये निकालने का प्रयास किया गया। इसके बाद खाता फ्रीज कर दिया गया। कारोबारी ने मामले की शिकायत पुलिस अधिकारियों और थाने में की। कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। कोर्ट के आदेश पर रामगढ़ पुलिस केस दर्ज कर जांच कर रही है।

    पिता को कैंसर की बीमारी का झांसा देकर मंगाए थे रुपये

    रसूलपुर में मुहल्ला अशरफगंज निवासी मुहम्मद फरमान खुशी डिस्ट्रीब्यूटर्स (प्रोपराइटरशिप फर्म) के नाम से अपने सहयोगी कौशल किशोर के साथ अंग्रेजी दवाओं का व्यापार करते हैं। फर्म का खाता एक्सिस बैंक की हनुमान गंज शाखा थाना उत्तर में है। मुहम्मद जुबैर निवासी उर्दू नगर दीदामई, रामगढ़ उनके पास दवा लेने आता था। 12 अगस्त को उसने रोते हुए बताया कि उसके पापा कैंसर के मरीज है, उसे उपचार के लिए अपना मकान बेचना है।

    चार दिन बाद वह पहुंचा और बताया कि मकान का सौदा हो गया है। उसके पास बैंक खाता नहीं है। बयाना की रकम मकान खरीदने वाले से अपने खाते में लेकर नकद दे देना। 28 अगस्त को फरमान के खाते में आठ लाख रुपये आ गये। इस पर उसने जुबैर को दो और छह लाख के चेक दे दिए। भुगतान के समय जुबैर के साथ नौशाद निवासी कोहिनूर रोड थाना रामगढ़ भी था। कुछ देर में रकम निकल गई।

    आठ लाख का चेक देने के बाद भी रकम निकालने की कोशिश

     

    नौ अक्टूबर को कारोबारी को पता चला कि बैंक ने उसका खाता फ्रीज कर दिया है। कारोबारी ने आशंका जताई है कि नौशाद व जुबैर ने उसके खाते से धोखाधडी की है। वे बहाना करके खाते में रकम दिलाते हैं और पैसा निकालते हैं। इंस्पेक्टर संजीव दुबे ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि कारोबारी ने कमीशन लेकर खाते में रकम मंगाई थी। इसके बाद चेक दिया था। कारोबारी के खाते की साइबर सेल मुंबई और कर्नाटक में शिकायत थी। जिसके बाद खाता फ्रीज किया गया है। कोर्ट के आदेश पर मामले की जांच की जा रही है।