फिरोजाबाद में भाकियू नेता पर जानलेवा हमला, प्रधान पुत्र पर गोली मारने का आरोप
फिरोजाबाद में भारतीय किसान यूनियन के जिला उपाध्यक्ष सीटू यादव को गोली मार दी गई। घटना नगला मुरली तिराहे पर हुई जहाँ स्कार्पियो निकालने को लेकर विवाद हुआ था। परिजनों ने ग्राम प्रधान के बेटे पर आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और घायल को आगरा रेफर किया गया है।
संंवाद सूत्र, जागरण, एका (फिरोजाबाद)। भारतीय किसान यूनियन भानु के जिला उपाध्यक्ष को शुक्रवार रात 10 बजे नगला मुरली तिराहे के पास गोली मार दी गई। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हैं। स्वजन ने ग्राम प्रधान के बेटे पर आराेप लगाया है।
उनका कहना है कि विवाद बाइक के पास से तेजी से स्कार्पियो निकालने को लेकर हुआ था। सीने में दाहिनी तरफ गोली लगने से घायल किसान नेता को सीएचसी से आगरा रेफर कर दिया है। पुलिस आरोपितों की तलाश में दबिश दे रही है।
गांव नगला पसी निवासी 30 वर्षीय सीटू यादव के भाई निशांत अपने मौसी के बेटे रामबरन के साथ रात को बाइक से घर लौट रहे थे। रास्ते में एक स्कार्पियो उसके पास से तेजी से निकली। इस पर उसने देखकर चलाने की बात कही। रामबरन ने बताया कि इससे गुस्साए स्कार्पियो सवार गांव उड़ेसर रूद्र सिंह की ग्राम प्रधान राजवती देवी के बेटे सत्येंद्र यादव ने उसे देख लेने की धमकी दी।
इसके बाद निशांत नगला मुरली तिराहे पर आ गए। उन्होंने अपने भाई सीटू को घटना की जानकारी दी तो वह भी पहुंच गए। तभी स्कार्पियो से सत्येंद्र और उसके साथ नरेंद्र कुमार, स्वदेश और कुलदीप पहुंचे। कहासुनी के बाद सीटू को सीने में गोली मार दी। गोली लगते ही सीटू जमीन पर गिर पड़े। इस घटना से अफरातफरी मच गई।
आरोप है कि फायरिंग के बाद हमलावर दो मिनट तक मौके पर ही गाली गलौज करते हुए धमकाते रहे। भीड़ जुटने लगी तो भाग निकले। इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह ने बताया कि घायल को उपचार के लिए आगरा रेफर किया गया है। आरोपितों की तलाश की जा रही है। अभी तहरीर नहीं मिली है।
