फिरोजाबाद में सरकारी क्रय केंद्रों पर धान बाजरा और मक्का की खरीद शुरू हो गई है। सरकार ने इन अनाजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है जिससे किसानों को अधिक लाभ होगा। धान की खरीद 31 जनवरी तक और बाजरा व मक्का की 31 दिसंबर तक चलेगी। धान का समर्थन मूल्य 2369 रुपये प्रति क्विंटल है जबकि बाजरा 2775 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा।

जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। जिले के सरकारी क्रय केंद्रों पर शुक्रवार से धान, बाजरा और मक्का की खरीद शुरू हो गई। इन खाद्यान्नाें का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाया गया है। मोटे अनाजों के किसानों को इस बार अपनी उपज का पहले से अधिक दाम मिलेंगे।

सरकारी क्रय केंद्रों पर धान, बाजरा और मक्का की खरीद एक अक्टूबर से शुरू होनी थी लेकिन दो दिवसीय अवकाश होने की वजह से शुरू नहीं हो सकी थी। धान की खरीद आठ, बाजरा की 13 और मक्का की खरीद चार केंद्रों पर होगी। धान के समर्थन मूल्य में 69 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। बाजरा के लिए 150 रुपये और मक्का के लिए 125 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। धान की खरीद 31 जनवरी तक चलेगी।