यूपी के इस जिले में शुरू हुई धान, बाजरा और मक्के की खरीद, बढ़ी MSP से किसानों को मिलेगा फायदा
फिरोजाबाद में सरकारी क्रय केंद्रों पर धान बाजरा और मक्का की खरीद शुरू हो गई है। सरकार ने इन अनाजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है जिससे किसानों को अधिक लाभ होगा। धान की खरीद 31 जनवरी तक और बाजरा व मक्का की 31 दिसंबर तक चलेगी। धान का समर्थन मूल्य 2369 रुपये प्रति क्विंटल है जबकि बाजरा 2775 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा।
जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। जिले के सरकारी क्रय केंद्रों पर शुक्रवार से धान, बाजरा और मक्का की खरीद शुरू हो गई। इन खाद्यान्नाें का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाया गया है। मोटे अनाजों के किसानों को इस बार अपनी उपज का पहले से अधिक दाम मिलेंगे।
सरकारी क्रय केंद्रों पर धान, बाजरा और मक्का की खरीद एक अक्टूबर से शुरू होनी थी लेकिन दो दिवसीय अवकाश होने की वजह से शुरू नहीं हो सकी थी। धान की खरीद आठ, बाजरा की 13 और मक्का की खरीद चार केंद्रों पर होगी। धान के समर्थन मूल्य में 69 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। बाजरा के लिए 150 रुपये और मक्का के लिए 125 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। धान की खरीद 31 जनवरी तक चलेगी।
वहीं बाजरा और मक्का की खरीद 31 दिसंबर तक होगी। जिला खाद्य विपणन अधिकारी विजेता सिंह ने बताया कि सामान्य धान की बिक्री करने पर 2369 रुपये और ग्रेड ए धान की बिक्री करने पर 2389 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिलेगा। मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2400 रुपये और बाजरा का 2775 रुपये प्रति क्विंटल का भाव किसानों को मिलेगा।
वहीं लखनऊ से अधिकारियों ने शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग कर जिला खाद्य विपणन अधिकारी से खरीद केंद्रों पर तैयारियों के बारे में जानकारी ली।
