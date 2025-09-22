Language
    फ‍िरोजाबाद के ASP ग्रामीण का चार्ज संभालते ही एक्‍शन में आए अनुज चौधरी, इन लोगों को दी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

    By Rajneesh Kumar Mishra Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 10:49 PM (IST)

    Anuj Chaudhary News यूपी के संभल में तैनाती के दौरान अपनी कार्यशैली और टिप्पणियों से चर्चा में रहे एसपी ग्रामीण अनुज चौधरी ने सोमवार सुबह पुलिस लाइन में कार्यभार संभाल लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई हाेगी। पीड़ितों को न्याय दिलाना उनकी प्राथमिकी होगी।

    एसपी ग्रामीण अनुज चौधरी ने संभाला चार्ज

    जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। संभल में तैनाती के दौरान अपनी कार्यशैली और टिप्पणियों से चर्चा में रहे एसपी ग्रामीण अनुज चौधरी ने सोमवार सुबह पुलिस लाइन में कार्यभार संभाल लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई हाेगी। पीड़ितों को न्याय दिलाना उनकी प्राथमिकी होगी।

    पीपीएस अधिकारी अनुज चौधरी संभल और रामपुर में सीओ के पद पर तैनाती के दौरान तेजतर्रार छवि के चलते सुर्खियों में रहे। हाल ही में उनकी अपर पुलिस अधीक्षक के पद प्रोन्नति हुई है। इसके बाद उन्हें जिले में एसपी ग्रामीण के पद पर तैनाती दी गई।

    नवरात्र के पहले दिन सुबह 11 बजे उन्होंने एसएसपी कार्यालय में जाकर कार्यभार ग्रहण किया। वहीं, उनकी तैनाती के बाद से ही जिले के लोग इंटरनेट मीडिया पर स्टेटस, पोस्ट कर बधाई देकर स्वागत कर रहे हैं। उनके आने से पहले मिठाई बांटी गई। इसका एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ, जिसमें मुस्लिम समाज के लोग भी खुशी जताते दिखाई दे रहे हैं।

