जागरण संवाददाता, फिरोजाबाद। संभल में तैनाती के दौरान अपनी कार्यशैली और टिप्पणियों से चर्चा में रहे एसपी ग्रामीण अनुज चौधरी ने सोमवार सुबह पुलिस लाइन में कार्यभार संभाल लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई हाेगी। पीड़ितों को न्याय दिलाना उनकी प्राथमिकी होगी।

पीपीएस अधिकारी अनुज चौधरी संभल और रामपुर में सीओ के पद पर तैनाती के दौरान तेजतर्रार छवि के चलते सुर्खियों में रहे। हाल ही में उनकी अपर पुलिस अधीक्षक के पद प्रोन्नति हुई है। इसके बाद उन्हें जिले में एसपी ग्रामीण के पद पर तैनाती दी गई।