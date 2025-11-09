फतेहपुर हादसा आंखों में ला देगा आंसू...हादसे में खोया बेटा, रोती बिलखती मां बढ़ी प्रसव पीड़ा, अस्पताल में बेटी को दिया जन्म

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। फतेहपुर में एक दर्दनाक हादसा हो गया है। एक मासूम को टैंकर ने कुचल दिया। कुछ ही देर में उस मासूम की बहन ने दुनिया में आई। बेटे की मौत के गम में रोती बिलखती मां को प्रसव पीड़ा हुई उसने बेटी को जन्म दिया।

भाई के साथ दुकान में टाफी लेने गए मासूम को रविवार शाम तेज रफ्तार गैस टैंकर ने कुचल दिया। स्वजन, गंभीर हालात में मासूम को ट्रामा सेंटर लेकर पहुंचे। गर्भवती मां रोती बिलखती हुई ट्रामा सेंटर पहुंच गई। वहां उसके प्रसव वेदना बढ़ गयी, स्टाफ नर्सों को लेबररूम के बाहर महिला का प्रसव कराना पड़ा। जहां जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। वहीं मासूम बच्चे की एलएलआर हास्पिटल कानपुर ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई।

गाजीपुर थाने के करसवां निवासी लल्लू कुमार का दस वर्षीय पुत्र गणेश छह वर्षीय छोटे भाई गुड्डू के साथ रविवार को शाम चार बजे टाफी लेने दुकान जा रहा था। इसी दौरान सामने से आ रहे तेज रफ्तार गैस टैंकर ने छह वर्षीय गुड्डू के कमर के नीचे का हिस्सा कुचल दिया। स्वजन गंभीर हालात में एबुलेंस की मदद से ट्रामा सेंटर लेकर पहुंचे।

दुर्घटना की सूचना मिलने पर गर्भवती मां विमला देवी बिलखते हुए ट्रामा सेंटर पहुंची। वहां पर उसके अचानक लेबरपेन बढ़ गया। इसके बाद स्टाफ नर्स महिला को लेकर लेबररूम जा रही थी। तभी लेबररूम के बाहर गैलरी में कंबल लगाकर नर्सों ने सुरक्षित प्रसव कराया। जच्चा और बच्चा दोनों की हालात सामान्य बताई जा रही है।