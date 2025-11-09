Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फतेहपुर हादसा आंखों में ला देगा आंसू...हादसे में खोया बेटा, रोती बिलखती मां बढ़ी प्रसव पीड़ा, अस्पताल में बेटी को दिया जन्म

    By Anoop Kumar Tiwari Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 09:10 PM (IST)

    फतेहपुर में एक दुखद घटना में, एक तेज रफ्तार गैस टैंकर ने एक छह वर्षीय बच्चे को कुचल दिया। बच्चे को कानपुर ले जाते समय उसकी मौत हो गई। वहीं रोती बिलखती मां को प्रसव पीड़ा हुई तो उसने अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, फतेहपुर। फतेहपुर में एक दर्दनाक हादसा हो गया है। एक मासूम को टैंकर ने कुचल दिया। कुछ ही देर में उस मासूम की बहन ने दुनिया में आई। बेटे की मौत के गम में रोती बिलखती मां को प्रसव पीड़ा हुई उसने बेटी को जन्म दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    भाई के साथ दुकान में टाफी लेने गए मासूम को रविवार शाम तेज रफ्तार गैस टैंकर ने कुचल दिया। स्वजन, गंभीर हालात में मासूम को ट्रामा सेंटर लेकर पहुंचे। गर्भवती मां रोती बिलखती हुई ट्रामा सेंटर पहुंच गई। वहां उसके प्रसव वेदना बढ़ गयी, स्टाफ नर्सों को लेबररूम के बाहर महिला का प्रसव कराना पड़ा। जहां जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। वहीं मासूम बच्चे की एलएलआर हास्पिटल कानपुर ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई।

     

    गाजीपुर थाने के करसवां निवासी लल्लू कुमार का दस वर्षीय पुत्र गणेश छह वर्षीय छोटे भाई गुड्डू के साथ रविवार को शाम चार बजे टाफी लेने दुकान जा रहा था। इसी दौरान सामने से आ रहे तेज रफ्तार गैस टैंकर ने छह वर्षीय गुड्डू के कमर के नीचे का हिस्सा कुचल दिया। स्वजन गंभीर हालात में एबुलेंस की मदद से ट्रामा सेंटर लेकर पहुंचे।

     

    दुर्घटना की सूचना मिलने पर गर्भवती मां विमला देवी बिलखते हुए ट्रामा सेंटर पहुंची। वहां पर उसके अचानक लेबरपेन बढ़ गया। इसके बाद स्टाफ नर्स महिला को लेकर लेबररूम जा रही थी। तभी लेबररूम के बाहर गैलरी में कंबल लगाकर नर्सों ने सुरक्षित प्रसव कराया। जच्चा और बच्चा दोनों की हालात सामान्य बताई जा रही है।

     

    वहीं मासूम की हालत नाजुक देखते हुए चिकित्सकों ने हैलट कानपुर के लिए रेफर किया। एबुलेंस से कानपुर ले जाते समय रास्ते में नऊवाबाग के पास मासूम की मौत हो गई। थानाध्यक्ष हनुमान प्रसाद ने बताया कि टैंकर और चालक को पकड़ लिया गया है। वहीं लेबररूम इंचार्ज वंदना पांडेय ने बताया कि सुरक्षित प्रसव होने के बाद महिला घर चली गई है।