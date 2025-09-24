Fatehpur News: धुआं निकलने से पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति के पहिए जाम, अफरा-तफरी में 34 मिनट रोकी गई ट्रेन

हावड़ा-दिल्ली रूट पर सतनरैनी रेलवे स्टेशन के पास संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के पहिए से धुआं निकलने पर उसे रोका गया। तकनीकी खराबी के कारण ट्रेन 34 मिनट तक लूप लाइन में खड़ी रही जिससे यात्रियों में खलबली मच गई। रेलवे कर्मचारियों ने तुरंत मरम्मत कार्य शुरू कर दिया और ट्रेन को दिल्ली के लिए रवाना किया। इस दौरान प्रयागराज-कानपुर मेमू पैसेंजर आउटर पर रुकी रही।

संवाद सहयोगी, जागरण, खागा(जागरण)। फतेहपुर में पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति ट्रेन में धुआं उठने से अफरातफरी मच गई। धुएं की वजह से ट्रेन को रोकना पड़ गया। एसी और स्लीपर कोच के यात्री बाहर आ गए। ट्रेन असम के सिलचर से नई दिल्ली के लिए जा रही थी।

हावड़ा-दिल्ली रूट पर खागा कोतवाली के सतनरैनी रेलवे स्टेशन के समीप बुधवार सुबह 8 बजकर 36 मिनट पर अप संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के पहिए से अचानक धुआं निकलने लगा। गार्ड व लोको पायलट की नजर पड़ी तो ट्रेन रोककर कंट्रोल रूम को सूचना दी। जिस पर सिग्नल, इंजीनियरिंग व रेलपथ अफसर मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू कराया। तकनीकी खामी दूर होने पर 9 बजकर 10 मिनट पर 34 मिनट बाद गाड़ी को रवाना किया। इस बीच प्रयागराज-कानपुर मेमू पैंसेंजर आउटर पर खड़ी रही। हालांकि कोई ट्रैक ठप नहीं हो सका।

मानिकपुर जंक्शन से हजरत निजामुदद्दीन दिल्ली जा रही संपर्क क्रांति एक्सप्रेस की एक बोगी के पहिए से सुबह अचानक धुआं निकलने लगा। गार्ड की सूचना पर लोको पायलट ने ट्रेन रोक दी। सूचना पर पहुंची इंजीनियंग व मैकेनिकल टीम ने गाड़ी को लूप लाइन में ले जाकर तकनीकी खामी को दूर किया। रेलवे पुलिस ने दमकल गाड़ी को भी बुला लिया था लेकिन उसके पहले ही ही रेलवे कर्मियों ने पहिए में आई तकनीकी खामी को दूर कर दिया। इस बीच एसी व स्लीपर बोगियों में सवार यात्रियों में खलबली मची रही और पल-पल की सूचना जरिए मोबाइल स्वजन को देते रहे।