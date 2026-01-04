प्रयागराज माघ मेला स्पेशल ट्रेनों में कम दिखे श्रद्धालु, कोहरे से महानंदा निरस्त

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। माघ मेला में स्नान के लिए रेलवे स्टेशन से श्रद्धालुओं को लेकर मेला स्पेशल ट्रेन प्रयागराज के लिए रवाना हुई लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या कम होने से ट्रेनों की कुछ बोगियां खाली रहीं। कोहरे की वजह से रविवार को अप महानंदा रद रही जबकि करीब सात गाड़ियों डेढ़ से चार घंटे तक लेटलतीफ रहीं।



बता दें कि उ.म. रेलवे बोर्ड ने माघ मेला को दृष्टिगत रखते हुए पं.दीनदयाल उपाध्याय से फतेहपुर के लिए दो मेमों ट्रेनों के साथ इटावा से फतेहपुर स्पेशल मेमो, शटल मेमो व पैसेंजर संचालित की हैं। स्नान वाले पर्व में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने पर और भी स्पेशल ट्रेन बढ़ाई जाएगी। रविवार तीन बजे के बाद यहां से श्रद्धालुओं को लेकर मेमो ट्रेन प्रयागराज के लिए रवाना की गई।

रविवार को अप डाउन की नार्थईस्ट, कालिंदी, जोधपुर-हावड़ा, नंदनकानन, जम्मूतवी, नेताजी एक्सप्रेस आदि गाड़ियां एक से चार घंटे तक लेटलतीफ रहीं।सुरक्षा की दृष्टि से आरपीएफ, जीआरपी के जवान मुस्तैद रहे और सीसीटीवी कैमरे से पुलिस निगरानी भी करती रही।

प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं ने एटीवीएम (स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीन) से टिकट खरीदे। मुख्य वाणिज्य निरीक्षक महेंद्र गुप्ता ने बताया कि माघ मेला के पहले पर्व पौष पूर्णिमा स्नान के लिए मेला स्पेशल ट्रेनों से श्रद्धालु माघ मेला रवाना हो रहे हैं। सर्दी व कोहरे की वजह से अपेक्षाकृत कम भीड़ है लेकिन आने वाले स्नान पर्वों में श्रद्धालुओं की संख्या में काफी इजाफा होगा। इसके लिए चार एटीवीएम मशीनों के साथ एक अतिरिक्त टिकट काउंटर खोला गया है।