    फतेहपुर में पड़ोसी युवक ने घर में घुसकर की छेड़खानी, आहत होकर युवती ने दे दी जान

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 04:51 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में एक पड़ोसी युवक ने घर में घुसकर एक युवती के साथ छेड़खानी की। इस घटना से आहत होकर युवती ने अपनी जान दे दी। पुलिस मामले ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, फतेहपुर। फतेहपुर में दिल दहलाने वाली वारदात हुई। एक युवती ने आत्महत्या कर ली। युवती से पड़ोसी युवक ने छेड़छाड़ की थी जिससे आहत होकर युवती ने खौफनाक कदम उठाया।

    छेड़खानी से आहत एक युवती ने गुरुवार देर शाम घर स्थित कमरे में साड़ी के फंदे से लटककर जान दे दी। मलवां क्षेत्र के एक गांव में हुई घटना की खबर पाकर पहुंची फोरेंसिक व पुलिस टीम ने साक्ष्य जुटाए। दिवंगत के पिता का आरोप है कि पड़ोसी युवक एक दिन पूर्व घर में घुसकर पुत्री से छेड़खानी की थी, इसी से आत्मग्लानि में आकर पुत्री ने जान दे दी। हालांकि मलवां पुलिस प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग के चलते खुदकुशी मानकर आरोपित पड़ोसी के विरुद्ध खुदकुशी को उकसाने का मुकदमा दर्ज किया है। इंस्पेक्टर राजकिशोर ने बताया कि साक्ष्य संकलन के बाद ही आरोपित की गिरफ्तारी की जाएगी।

