फतेहपुर में दिलदहलाने वाला हादसा, ट्रेलर पलटने से स्कूटी सवार महिला स्वास्थ्यकर्मी दबी
संवाद सूत्र, हुसेनगंज (फतेहपुर)। फतेहपुर लखनऊ राज मार्ग पर बुधवार की सुबह एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। जिसकी चपेट में बगल से गुजर रही महिला स्वास्थ्य कर्मी और उसकी स्कूटी आ गई। हादसे के बाद आवागमन ठप हो गया।
सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से पलटे हुए ट्रेलर को हटाया गया और घायल महिला स्वास्थ्य कर्मी को एंबुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया। पैर में फ्रैक्चर के चलते उसे कानपुर रेफर कर दिया। स्वजन ने उसे रीजेंसी अस्पताल में भर्ती कराया है।
मवई स्वास्थ्य केंद्र में एएनएम पूजा तिवारी पत्नी विमल की तैनाती है। वह जिला मुख्यालय के बाइपास में निवास करती है। नित्य की तरह वह सुबह स्कूटी से ड्यूटी के लिए निकला थी। लखनऊ मार्ग पर कल्पना फीलिंग स्टेशन के सामने पहुंची थी कि जिला मुख्यालय से हुसेनगंज कस्बे की ओर जा रहा ट्रेलर अनियंत्रित हुआ और पलट गया। जिससे बगल में चल रही स्कूटी सवार स्वास्थ्य कर्मी दब गई।
पैर से दबी होने के चलते उसने शोर मचाया तो लोग जुटे और पुलिस को सूचना दी। मौक पर पहुंची पुलिस ने क्रेन और एंबुलेंस बुलाई। महिला को निकाल कर अस्पताल भेजा। स्वास्थ्य कर्मी के पति ने बताया कि वह पेशे से एडवोकेट हैं और दंपती के 11 वर्ष का पुत्र संकल्प है।
उन्होंने बताया कि पत्नी की हालत खतरे से बाहर है। थानाध्यक्ष आलोक कुमार पाण्डेय ने बताया कि हादसे में महिला स्वास्थ्य कर्मी को चोट आई है। जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रेलर का चालक और खलासी मौके से फरार हो गए हैं।
इधर, पूर्व नगर संघ चालक के भतीजे को डीसीएम ने कुचला, मौत
कोहरे के कहर में बिंदकी-कुंवरपुर रोड पर हुए हादसे में पूर्व नगर संघ चालक के भतीजे मोहित तिवारी की मौत हो गई। बिंदकी नगर के कृष्णागंज निवासी 35 वर्षीय मोहित तिवारी मंगलवार की सुबह सौंरा की एक फैक्ट्री में काम करने बाइक से गए थे। शाम को वापस लौटते समय कोहरा अधिक होने के कारण कुंवरपुर रोड बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के मिलकिनखेड़ा मोड़ के पास फतेहपुर की ओर से बिंदकी आ रही डीसीएम ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने पर बाइक सवार सड़क की ओर गिर गया, जिससे डीसीएम के पहिए सिर को कुचलते हुए निकल गया।
