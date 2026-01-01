माघ मेले के चलते फतेहपुर में 4 जनवरी तक लागू रहेगा रूट डायवर्जन, इन वाहनों को नहीं मिलेगी एंट्री
फतेहपुर में माघ मेले के कारण कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर 2 से 4 जनवरी तक रूट डायवर्जन लागू रहेगा। एसपी अनूप सिंह ने भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग घो ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, फतेहपुर। प्रयागराज में शुरू हो रहे माघ मेले को लेकर कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर शासन की मंशा पर रूट डायवर्जन किया गया है। वाहनों को किस रूट से भेजा जाना है इसको लेकर खीचे गए खाके को एसपी अनूप सिंह ने घोषित कर दिया है।
निर्देशित किया है कि पहली जनवरी की रात 12 बजे से व्यवस्था प्रभावी हो जाएगी जो कि चार जनवरी को रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा।
यातायात पुलिस के अनुसार, प्रयागराज, वाराणसी व रायबरेली की ओर जाने वाले भारी वाहनों को निर्धारित वैकल्पिक मार्गों से भेजा जाएगा। इससे हाईवे और प्रमुख मार्गों पर जाम की स्थिति से बचा जा सकेगा तथा स्नान पर्व पर आने वाले श्रद्धालुओं को सुगम आवागमन मिल सकेगा। जमरावां मार्ग से गिट्टी मौरंग लदे ट्रकों की आवाजाही नहीं हो सकेगी।
डायवर्जन- 1
कानपुर से प्रयागराज होते हुए वाराणसी जाने वाले भारी वाहनों को लखनऊ बाईपास चौराहा से सातमील, हुसेनगंज, जमरावां, ऊदलपुर, रायबरेली, जगतपुर चौराहा होते हुए सलोन, प्रतापगढ़, मछलीशहर, जौनपुर मार्ग से भेजा जाएगा। वापसी में भी यही मार्ग निर्धारित रहेगा।
डायवर्जन- 2
कानपुर -प्रयागराज के थाना कल्यानपुर बक्सर मोड़ बक्सर, ऊंचगांव, भगवंतगर, बिहार, लालगंज होकर रायबरेली मार्ग का भी उपयोग किया जाएगा।
डायवर्जन- 3
बांदा से फतेहपुर होते हुए ऊदलपुर-रायबरेली की ओर जाने वाले वाहनों को दतौली, बहुआ, बंधवा तिराहा, जोनिहा चौराहा, बिंदकी, चौडगरा, बक्सर मोड़ होते हुए रायबरेली की ओर जाएंगे।
यह भी पढ़ें- आज से गाड़ियों की प्रदूषण जांच कराना होगा महंगा, कमर्शियल वाहनों पर लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना होगा अनिवार्य
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।