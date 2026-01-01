माघ मेले के चलते फतेहपुर में 4 जनवरी तक लागू रहेगा रूट डायवर्जन, इन वाहनों को नहीं मिलेगी एंट्री

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। प्रयागराज में शुरू हो रहे माघ मेले को लेकर कानपुर-प्रयागराज हाईवे पर शासन की मंशा पर रूट डायवर्जन किया गया है। वाहनों को किस रूट से भेजा जाना है इसको लेकर खीचे गए खाके को एसपी अनूप सिंह ने घोषित कर दिया है।

निर्देशित किया है कि पहली जनवरी की रात 12 बजे से व्यवस्था प्रभावी हो जाएगी जो कि चार जनवरी को रात 12 बजे तक प्रभावी रहेगा। यातायात पुलिस के अनुसार, प्रयागराज, वाराणसी व रायबरेली की ओर जाने वाले भारी वाहनों को निर्धारित वैकल्पिक मार्गों से भेजा जाएगा। इससे हाईवे और प्रमुख मार्गों पर जाम की स्थिति से बचा जा सकेगा तथा स्नान पर्व पर आने वाले श्रद्धालुओं को सुगम आवागमन मिल सकेगा। जमरावां मार्ग से गिट्टी मौरंग लदे ट्रकों की आवाजाही नहीं हो सकेगी।



डायवर्जन- 1