फतेहपुर में पुलिस एनकाउंटर, आजमगढ़ और बांदा के तीन लुटेरे पकड़े गए

फतेहपुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अंतरजनपदीय लुटेरा हेशाम शेख उर्फ हासिम को गिरफ्तार किया जिसके पैर में गोली लगी। उसके दो साथी फईम उर्फ राजू और अब्दुल भी पकड़े गए। पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध हथियार जिंदा कारतूस एटीएम पैनकार्ड आधारकार्ड क्रेडिट कार्ड मोबाइल और चोरी की बाइकें बरामद की हैं। फईम उर्फ राजू खां पर 25 हजार का इनाम था।

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। गाजीपुर पुलिस ने वाहन चेकिंग दौरान औगासी पुल के समीप मंगलवार देर शाम मुठभेड़ बाद आजमगढ़ जिले के रानी का सराय थाने के सिरसाल में रहने वाले गैंग्सटर हेशाम शेख उर्फ हासिम को धर दबोचा जिसके बाएं पैर में गोली लगने से वह गिर गया। पुलिस ने इसे व इसके बाइक सवार दो साथियों फईम उर्फ राजू व अब्दुल निवासी निमनीपार थाना कोतवाली बांदा को भी गिरफ्तार कर लिया।

इनकी निशानदेही पर पुलिस ने औगासी पुल के पास झाड़ियों में छिपाए गए 315 बोर के आठ तमंचे, 32 बोर का एक देशी पिस्टल, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस, तीन एटीएम, दो पैनकार्ड, एक आधारकार्ड,, एक क्रेडिट कार्ड, एक की पैड, दो एंड्रायड मोबाइल व दो चोरी की बाइकें बरामद की हैं।