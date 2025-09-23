Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फतेहपुर में पुलिस एनकाउंटर, आजमगढ़ और बांदा के तीन लुटेरे पकड़े गए

    By Jaikesh kumar pandey Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 06:51 PM (IST)

    फतेहपुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अंतरजनपदीय लुटेरा हेशाम शेख उर्फ हासिम को गिरफ्तार किया जिसके पैर में गोली लगी। उसके दो साथी फईम उर्फ राजू और अब्दुल भी पकड़े गए। पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध हथियार जिंदा कारतूस एटीएम पैनकार्ड आधारकार्ड क्रेडिट कार्ड मोबाइल और चोरी की बाइकें बरामद की हैं। फईम उर्फ राजू खां पर 25 हजार का इनाम था।

    prefferd source google
    Hero Image
    फतेहपुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अंतरजनपदीय लुटेरे पकड़े।

    जागरण संवाददाता, फतेहपुर। गाजीपुर पुलिस ने वाहन चेकिंग दौरान औगासी पुल के समीप मंगलवार देर शाम मुठभेड़ बाद आजमगढ़ जिले के रानी का सराय थाने के सिरसाल में रहने वाले गैंग्सटर हेशाम शेख उर्फ हासिम को धर दबोचा जिसके बाएं पैर में गोली लगने से वह गिर गया। पुलिस ने इसे व इसके बाइक सवार दो साथियों फईम उर्फ राजू व अब्दुल निवासी निमनीपार थाना कोतवाली बांदा को भी गिरफ्तार कर लिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इनकी निशानदेही पर पुलिस ने औगासी पुल के पास झाड़ियों में छिपाए गए 315 बोर के आठ तमंचे, 32 बोर का एक देशी पिस्टल, जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस, तीन एटीएम, दो पैनकार्ड, एक आधारकार्ड,, एक क्रेडिट कार्ड, एक की पैड, दो एंड्रायड मोबाइल व दो चोरी की बाइकें बरामद की हैं।

    एसओ प्रमोद मौर्य ने बताया कि पकड़े गए तीनों अंतरजनपदीय चोर, लुटेरे के साथ असलहा तस्कर हैं। जिसमें फईम उर्फ राजू खां 25 हजार का इनामी है। डकैती के एक मामले में 2017 से फरार चल रहा था जबकि घायल हेसाम शेख असलहा तस्कर भी है।

    यह भी पढ़ें- I Love Muhammad विवाद पर कानपुर के सपा विधायकों ने बताया सच, हंगामा करने वाले पेशेवर उन्मादी