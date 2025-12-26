Language
    रूस में नौकरी लगवाने के नाम पर युवक से हड़पे 3.90 लाख, थमा दिया टूरिस्ट वीजा; मुकदमा दर्ज

    By Akhilesh Umrao Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 03:18 PM (IST)

    फतेहपुर में एक युवक को रूस में नौकरी दिलाने के नाम पर 3.90 लाख रुपये ठग लिए गए। पीड़ित को टूरिस्ट वीजा थमा दिया गया। इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, जागरण फतेहपुर। बिंदकी में रूस की एक कंपनी में काम दिलाने का झांसा देकर आरोपित ने युवक से 3.90 लाख रुपये की ठगी कर ली।

    पीड़ित ने रुपये वापस मांगे तो उसे धमकी दी गई। तहरीर मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के जिगनी निवासी इब्राहीम युवाओं को विदेश भेजने का काम करता है।

    पड़ोसी गांव खूंटा नयापुरवा निवासी कुलदीप को रूस भेज कर काम दिलाने की बात की। इसके बाद उससे वीजा और पासपोर्ट के नाम 3.90 लाख रुपये लेकर वीजा दे दिया।

    जब युवक मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचा तो पता चला कि इससे रूस में काम नहीं मिलेगा। यह वीजा तो वहां पर घूमने का है। इस पर युवक एयरपोर्ट से वापस घर लौट आया।

    इसके बाद इब्राहीम से रुपये वापस मांगे, तो वह धमकी देने लगा। कोतवाली प्रभारी हेमंत मिश्रा ने बताया कि इस पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

