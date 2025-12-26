रूस में नौकरी लगवाने के नाम पर युवक से हड़पे 3.90 लाख, थमा दिया टूरिस्ट वीजा; मुकदमा दर्ज

संवाद सहयोगी, जागरण फतेहपुर। बिंदकी में रूस की एक कंपनी में काम दिलाने का झांसा देकर आरोपित ने युवक से 3.90 लाख रुपये की ठगी कर ली।

पीड़ित ने रुपये वापस मांगे तो उसे धमकी दी गई। तहरीर मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के जिगनी निवासी इब्राहीम युवाओं को विदेश भेजने का काम करता है।

पड़ोसी गांव खूंटा नयापुरवा निवासी कुलदीप को रूस भेज कर काम दिलाने की बात की। इसके बाद उससे वीजा और पासपोर्ट के नाम 3.90 लाख रुपये लेकर वीजा दे दिया।

जब युवक मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचा तो पता चला कि इससे रूस में काम नहीं मिलेगा। यह वीजा तो वहां पर घूमने का है। इस पर युवक एयरपोर्ट से वापस घर लौट आया।

इसके बाद इब्राहीम से रुपये वापस मांगे, तो वह धमकी देने लगा। कोतवाली प्रभारी हेमंत मिश्रा ने बताया कि इस पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

