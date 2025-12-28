फतेहपुर में मतांतरण के आरोप पर चर्च में हंगामा, पादरी समेत तीन से पूछताछ

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। फतेहपुर शहर के देवीगंज स्थित चर्च में रविवार शाम हिंदू संगठनों ने मतांतरण का आरोप लगाकर हंगामा किया और नारबेाजी की। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पर 150 से अधिक महिलाएं व पुरुष प्रार्थना सभा कर रहे थे। जिस पर पुलिस ने पादरी डेविड ग्लेडिवन, जोहान विश्वास समेत तीन लोगों से पूछताछ कर रही है। विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष बीरेंद्र पांडेय ने आरोप लगाया कि नौकरी व रुपयों का प्रलोभन देकर मिशनरी के लोग मतांतरण का खेल चला रहे हैं। इंस्पेक्टर तारकेश्वर राय ने बताया कि तहरीर आने पर जांच बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।