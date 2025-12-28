Language
    जामताड़ा नाम से चर्चित भगवानपुर गांव, साइबर ठगों का गढ़...जानें कैसे देते ठगी को अंजाम

    By Yogendra Kumar Patel Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 04:38 PM (IST)

    फ़तेहपुर के भगवानपुर गांव में एटीएस व सीबीआई अधिकारी बनकर लाखों की ठगी करने वाले अंतरराज्यीय साइबर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने पूर्व प्रधान के ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, फतेहपुर। फतेहपुर में जामताड़ा नाम से चर्चित भगवानपुर गांव। यहां पर साइबर अपराधी खुद को एटीएस (आतंकवाद निरोधी दस्ता) व सीबीआइ (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) अफसर बताकर लाखों रुपये की ठगी करते। इस ठग गिराेह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। ठगी करने वाले पूर्व प्रधान अमर सिंह के अंतरराज्यीय साइबर ठग बेटे जितेंद्र सिंह व बांदा से हत्थे चढ़े जनसेवा केंद्र कर्मी को पुलिस ने जेल भेज दिया है। अब पुलिस इनके पास से बरामद एंड्रायड मोबाइल व सिमों से डाटा व सीडीआर खंगाल रही है।

    अभी तक मिले साक्ष्यों में कुछ ठगों के नाम और मिले हैं। ये ठग यूपी समेत झारखंड, एमपी के लोगों को ठगी का शिकार बना चुके हैं। पुलिस, उन ठगों का लोकेशन ट्रेस कर रही है। चर्चा है कि पुलिस टीम एक-दो दिन में बिहार व यूपी के कुछ जिलों में छापेमारी कर सकती है...।

     

    ये है पूरा मामला


    बता दें कि 24 नवंबर 2025 को साइबर क्राइम थाने की पुलिस ने गाजीपुर थाने के भगवानपुर गांव में छापेमारी कर अंतरराज्यीय साइबर ठग त्रिभुवन सिंह उर्फ रामसनेही, जितेंद्र सिंह निवासी भगवानपुर, गाजीपुर व राहुल सिंह निवासी मीरपुर थरियांव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था जबकि गिरोह के सदस्य रिंकू सिंह, देवनारायन सिंह, अनुज सिंह, मनोज सिंह, कुलदीप सिंह, शिवम सिंह, दीपक सिंह, अखिलेश उर्फ भूरा सिंह, सोनू, सुग्गा सिंह, शानू सिंह निवासी भगवंतपुर राधानगर, जितेंद्र व शिवम सिंह निवासी फत्तेपुर थाना रनिया, कानपुर देहात चकमा देकर भाग निकले थे।जिनकी धरपकड़ के लिए साइबर क्राइम थाने से पुलिस की तीन टीमें गठित की गई है। पुलिस ने पूर्व प्रधान जितेंद्र सिंह व इसकी निशानदेही पर बांदा से अविनाश निवासी मुंशी का पुरवा थाना बदौसा, बांदा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया । ये ठग को मोबाइल सिम व बैंक खाता मुहैया कराते थे। हालांकि भगवानपुर गांव से अभी भी 12 नामजद ठग फरार हैं। जिसमें कुछ माह पूर्व ठगी के एक मामले में बिहार जेल से छूटे सुग्गा सिंह व शानू सिंह भी शामिल हैं।


    इंस्पेक्टर बोले, गैंग में 25 युवा हैं शामिल

    साइबर क्राइम इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह ने बताया कि जेल गए जितेंद्र सिंह के पिता अमर सिंह भगवानपुर गांव के पूर्व प्रधान हैं। जितेंद्र एक बार चुनाव लड़ा था लेकिन हार गया था। इस गांव में करीब 25 ऐसे युवाओं का साइबर गिरोह है जो ऐसे प्रांतों में मोबाइल यूजरों को काल करते हैं जो हिंदी भाषा समझते हैं जैसे बिहार, एमपी, यूपी, झारखंड आदि प्रांत हैं। जेल भेजे गए ठगों के मोबाइल सीडीआर खंगाली जा रही है जिसमें कुछ ठग व पीड़ितों के नाम सामने आ रहे हैं,जो खुद को एटीएस व सीबीआइ अफसर बनकर अश्लील वीडियो देखने के नाम पर ब्लैकमेल कर रुपयों की वसूली करते हैं।