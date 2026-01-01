माघ मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं को नहीं होगी बसों की कमी, फतेहपुर से संगम नगरी के बीच दौड़ेंगी 80 रोडवेज बसें
फतेहपुर रोडवेज विभाग ने माघ मेले के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। तीन जनवरी को पहले स्नान पर्व को देखते हुए, विभाग आज से 80 बसों का संचालन शुरू कर रहा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, फतेहपुर। माघ मेले को लेकर रोडवेज विभाग की तैयारियां पूरी हो गई हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और पहले स्नान पर्व को देखते हुए परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। माघ मेले का पहला स्नान तीन जनवरी को आयोजित होगा, जिसमें मुख्यालय के साथ-साथ दोनों तहसीलों के ग्रामीणों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने की संभावना है।
इसी को ध्यान में रखते हुए रोडवेज विभाग ने आज से 80 बसों का संचालन सुबह पांच बजे से कर रहा है। इन बसों को प्रत्येक स्नान के दो दिन पहले और दो दिन बाद तक 24 घंटा संचालन करने का निर्णय लिया है। बसों की कमी न हो, इसके लिए अतिरिक्त बसों को भी लगाया गया है।
माघ मेला प्रयागराज जिले के संगम नगरी में आयोजित हो रहा है। मेला को सफल आयोजन को लेकर रोडवेज विभाग पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। विभाग गुरुवार से कुल 80 बसों का संचालन शुरू कर रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्र तक पहुंचने में आसानी हो सके।
माघ मेले का पहला स्नान तीन जनवरी को आयोजित होना है, जिसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि स्नान पर्व के दिनों में यात्रियों की संख्या सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना बढ़ जाती है। डिपो से प्रयागराज और अन्य प्रमुख मार्गों के लिए विशेष बसें चलाई जा रही हैं। इन बसों का संचालन सुबह से देर रात तक किया जाएगा, ताकि श्रद्धालु अपने समय के अनुसार यात्रा कर सकें।
बसों को होगी नियमित जांच
बसों की नियमित जांच, चालकों और परिचालकों की तैनाती तथा रूट प्लानिंग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रत्येक बसों को रूट में जांच करने के आदेश दिए गए हैं।
चालक-परिचालकों को यह दिए गए निर्देश
- यात्रियों के साथ शालीन व्यवहार करें।
- सुरक्षा नियमों का पूरी तरह पालन करें।
- भीड़ को नियंत्रित करने में अतिरिक्त कर्मचारी रहें मुस्तैद।
