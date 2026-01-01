माघ मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं को नहीं होगी बसों की कमी, फतेहपुर से संगम नगरी के बीच दौड़ेंगी 80 रोडवेज बसें  

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। माघ मेले को लेकर रोडवेज विभाग की तैयारियां पूरी हो गई हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और पहले स्नान पर्व को देखते हुए परिवहन विभाग ने कमर कस ली है। माघ मेले का पहला स्नान तीन जनवरी को आयोजित होगा, जिसमें मुख्यालय के साथ-साथ दोनों तहसीलों के ग्रामीणों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने की संभावना है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसी को ध्यान में रखते हुए रोडवेज विभाग ने आज से 80 बसों का संचालन सुबह पांच बजे से कर रहा है। इन बसों को प्रत्येक स्नान के दो दिन पहले और दो दिन बाद तक 24 घंटा संचालन करने का निर्णय लिया है। बसों की कमी न हो, इसके लिए अतिरिक्त बसों को भी लगाया गया है।

माघ मेला प्रयागराज जिले के संगम नगरी में आयोजित हो रहा है। मेला को सफल आयोजन को लेकर रोडवेज विभाग पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। विभाग गुरुवार से कुल 80 बसों का संचालन शुरू कर रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को मेला क्षेत्र तक पहुंचने में आसानी हो सके।