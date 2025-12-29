Language
    फतेहपुर में अब आग लगने पर तुरंत पाया जा सकेगा काबू, सभी ब्लॉकों में बनेंगे फायर स्टेशन

    By Prashant Dwivedi Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 12:07 PM (IST)

    फतेहगढ़ जिले के सभी ब्लॉकों में अब अग्निशमन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे आग लगने की घटनाओं पर त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित हो सके। इसके लिए भूमि क ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, फतेहगढ़। अब जनपद के सभी ब्लॉकों में अग्निशमन केंद्र बनाए जाएंगे। इसके लिए भूमि की तलाश शुरू कर दी गई है। ब्लाकों में फायर स्टेशन बनने से दकमल कर्मियों को घटनास्थल पर पहुंचने को समय नहीं लगेगा। केंद्र बनने के बाद दमकल कर्मियों की तैनाती की जाएगी। अभी जिला मुख्यालय व अमृतपुर में फायर स्टेशन बने हैं।

    सरकार सभी तहसील मुख्यालयों पर अग्निशमन केंद्र बनाने पर जोर दे रही है। इसके लिए कायमगंज तहसील के लिए भूमि चिह्नित कर जा चुकी है। फायर स्टेशन निर्माण के लिए बजट स्वीकृत होने का इंतजार किया जा रहा है। जब कि अमृतपुर तहसील के गांव दौलतपुर चकई में फायर स्टेशन बन चुका है।

    वहां पर अन्य जनपदों से दमकल कर्मियों को संबद्ध किया गया है। अब जनपद के सभी ब्लॉकों में फायर स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। सभी ब्लॉकों के लिए भूमि की तलाश शुरू कर दी गई है।

    भूमि मिलने पर प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाएगा। शासन स्तर से निर्माण एजेंसी तय की जाएगी। फायर स्टेशन पर अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन अधिकारी द्वितीय, लीडिंग फायरमैन (दीवान), फायर सर्विस चालक, फायर मैन (सिपाही), लिपिक, फालोअर और सफाई कर्मचारी की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा फायर टैंकर भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

    मुख्य अग्निशमन अधिकारी सुभाष कुमार ने बताया कि ब्लॉक स्तर फायर स्टेशन बनाए जाने हैं। हालांकि अभी समय लगेगा, लेकिन फायर स्टेशन के लिए भूमि काे चिह्नित करने का काम चल रहा है। भूमि मिलने पर प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा।

