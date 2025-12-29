फतेहपुर में अब आग लगने पर तुरंत पाया जा सकेगा काबू, सभी ब्लॉकों में बनेंगे फायर स्टेशन

जागरण संवाददाता, फतेहगढ़। अब जनपद के सभी ब्लॉकों में अग्निशमन केंद्र बनाए जाएंगे। इसके लिए भूमि की तलाश शुरू कर दी गई है। ब्लाकों में फायर स्टेशन बनने से दकमल कर्मियों को घटनास्थल पर पहुंचने को समय नहीं लगेगा। केंद्र बनने के बाद दमकल कर्मियों की तैनाती की जाएगी। अभी जिला मुख्यालय व अमृतपुर में फायर स्टेशन बने हैं।



सरकार सभी तहसील मुख्यालयों पर अग्निशमन केंद्र बनाने पर जोर दे रही है। इसके लिए कायमगंज तहसील के लिए भूमि चिह्नित कर जा चुकी है। फायर स्टेशन निर्माण के लिए बजट स्वीकृत होने का इंतजार किया जा रहा है। जब कि अमृतपुर तहसील के गांव दौलतपुर चकई में फायर स्टेशन बन चुका है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहां पर अन्य जनपदों से दमकल कर्मियों को संबद्ध किया गया है। अब जनपद के सभी ब्लॉकों में फायर स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। सभी ब्लॉकों के लिए भूमि की तलाश शुरू कर दी गई है।

भूमि मिलने पर प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाएगा। शासन स्तर से निर्माण एजेंसी तय की जाएगी। फायर स्टेशन पर अग्निशमन अधिकारी, अग्निशमन अधिकारी द्वितीय, लीडिंग फायरमैन (दीवान), फायर सर्विस चालक, फायर मैन (सिपाही), लिपिक, फालोअर और सफाई कर्मचारी की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा फायर टैंकर भी उपलब्ध कराए जाएंगे।