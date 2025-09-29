Language
    फतेहपुर में आतिशबाज के घर में हुए विस्फोट से उड़ी छत, दो लोगों की मौत

    By Jagran News Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 12:23 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के रेवाड़ी खुर्द गांव में एक घर में विस्फोट होने से दो लोगों की मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया। विस्फोट आतिशबाज नूर मोहम्मद के घर में हुआ जिससे घर की छत ढह गई। मलबे में दबने से नूर मोहम्मद और उनकी बेटी तैयबा की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    आतिशबाज के घर में हुए विस्फोट से दो लोगों की मौत। (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, फतेहपुर । कल्यानपुर क्षेत्र के रेवाड़ी खुर्द गांव में आतिशबाज 57 नूर मोहम्मद के घर सोमवार सुबह दस बजे विस्फोट हुआ। विस्फोट से कोठरी की छत ढह गई।

    नूर मोहम्मद व उसकी 18 वर्षीय पुत्री तैयबा की मलबे में दबकर मौत हो गई। पुत्र अली शेर घायल हुआ है। विस्फोट से पूरा गांव दहशत में आ गया। लोग घरों से बाहर आ गए।

    पुलिस घटना से जुड़े बिंदुओं की जांच की जा रही है। विस्फोट के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चला है। कुछ लोग सिलेंडर से विस्फोट होने की बात कह रहे हैं।

