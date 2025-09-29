फतेहपुर में आतिशबाज के घर में हुए विस्फोट से उड़ी छत, दो लोगों की मौत

जागरण संवाददाता, फतेहपुर । कल्यानपुर क्षेत्र के रेवाड़ी खुर्द गांव में आतिशबाज 57 नूर मोहम्मद के घर सोमवार सुबह दस बजे विस्फोट हुआ। विस्फोट से कोठरी की छत ढह गई।

नूर मोहम्मद व उसकी 18 वर्षीय पुत्री तैयबा की मलबे में दबकर मौत हो गई। पुत्र अली शेर घायल हुआ है। विस्फोट से पूरा गांव दहशत में आ गया। लोग घरों से बाहर आ गए।

पुलिस घटना से जुड़े बिंदुओं की जांच की जा रही है। विस्फोट के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चला है। कुछ लोग सिलेंडर से विस्फोट होने की बात कह रहे हैं।