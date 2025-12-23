हिंदू नाम बता संविदा रेलवे क्लर्क ने युवती को फंसाया, छह साल से शादी का झांसा देकर बना रहा था शरीरिक संबंध

जागरण संवाददाता, फतेहपुर। हिंदू नाम बताकर संविदा रेलवे क्लर्क ने युवती को नशे की दवा खिलाकर शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न करता रहा। इसके बाद शादी से इन्कार कर दिया। जिस पर आरोपित के विरुद्ध सदर कोतवाली में यौन उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने मंगलवार को आरोपित संविदा रेलवे क्लर्क को लोधीगंज पुल के नीचे से गिरफ्तार कर जेल भेजा। उधर पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है।



शहर के मुराइनटोला चौकी अंतर्गत एक मोहल्ले में रहने वाली 26 वर्षीय युवती ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि प्रयागराज जिले के अतरसुइया थाने के हसन मंजिल अतरसुइया में रहने वाले अदनान उर्फ आसिफ अंसारी ने हिंदू नाम विशाल बताकर उससे संपर्क किया। अदनान प्रयागराज रेलवे जंक्शन में संविदा बुकिंट क्लर्क है।