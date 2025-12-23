Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिंदू नाम बता संविदा रेलवे क्लर्क ने युवती को फंसाया, छह साल से शादी का झांसा देकर बना रहा था शरीरिक संबंध

    By Yogendra Kumar Patel Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 07:44 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक संविदा रेलवे क्लर्क ने हिंदू नाम बताकर एक युवती को फंसाया और छह साल तक शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा। युवत ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, फतेहपुर। हिंदू नाम बताकर संविदा रेलवे क्लर्क ने युवती को नशे की दवा खिलाकर शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद शादी का झांसा देकर यौन उत्पीड़न करता रहा। इसके बाद शादी से इन्कार कर दिया। जिस पर आरोपित के विरुद्ध सदर कोतवाली में यौन उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने मंगलवार को आरोपित संविदा रेलवे क्लर्क को लोधीगंज पुल के नीचे से गिरफ्तार कर जेल भेजा। उधर पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है।

    शहर के मुराइनटोला चौकी अंतर्गत एक मोहल्ले में रहने वाली 26 वर्षीय युवती ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि प्रयागराज जिले के अतरसुइया थाने के हसन मंजिल अतरसुइया में रहने वाले अदनान उर्फ आसिफ अंसारी ने हिंदू नाम विशाल बताकर उससे संपर्क किया। अदनान प्रयागराज रेलवे जंक्शन में संविदा बुकिंट क्लर्क है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    बीते छह वर्षों से शादी का झांसा देकर उसका यौन उत्पीड़न करता रहा। उसे नशे की दवा खिला शारीरिक संबंध भी बनाए। जिस पर उसने ये बात अपनी मां व भाई को बताया तो उनसे मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। बाद में पता चला कि आरोपित क्लर्क मुस्लिम है।


    इंस्पेक्टर तारकेश्वर राय ने बताया कि हत्थे चढ़ा आरोपित प्रयागराज स्टेशन में संविदा में रेलवे बुकिंग क्लर्क है जिसके विरुद्ध नशे की दवा खिलाकर पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसे जेल भेजा गया है। आरोपित व पीड़िता दोनों बालिग हैं। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है।

    यह भी पढ़ें- Kannauj Murder Mystery: दो प्रेमी, एक प्रेमिका… दोस्ती से शुरू हुई ये प्रेम कहानी बनी खून से सनी मर्डर मिस्ट्री