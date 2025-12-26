यूपी में हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की प्री-बोर्ड परीक्षा 5 से 21 जनवरी तक,  29 व 31 दिसंबर तक स्कूलों को मिल जाएंगे प्रश्नपत्र

जागरण संवाददाता, फतेहगढ़ (फर्रुखाबाद)। बोर्ड परीक्षा से पहले माध्यमिक शिक्षा परिषद ने छात्रों की तैयारियों को परखने के लिए प्री बोर्ड परीक्षा की घोषणा कर दी है। यूपी प्री परीक्षा के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की प्रीबोर्ड परीक्षा 5 से 21 जनवरी तक होगी। इसका कार्यक्रम जारी हो गया है। बोर्ड परीक्षा के लिए जो केंद्र बनाए गए हैं, वहां से विद्यालयों को प्रश्नपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। परीक्षा कराने का समय 11:30 से 2:30 निर्धारित किया गया है।

बोर्ड परीक्षा 2025 में माध्यमिक शिक्षा परिषद से प्रश्नपत्र के डबल सेट आए थे। इसमें से प्रश्नपत्र का एक सेट परीक्षा में उपयोग किया गया। प्रश्नपत्र के दूसरे सेट का पैकेट स्ट्रांग रूम राजकीय इंटर कालेज फतेहगढ़ में रखे हुए हैं। उन्हीं प्रश्नपत्र से हाईस्कूल व इंटरमीडिएट प्रीबोर्ड परीक्षा 2026 कराई जाएगी। जिला विद्यालय निरीक्षक ने परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। 5 से 21 जनवरी तक 11:30 से 2:30 बजे तक परीक्षा कराई जाएगी।

पहले दिन हाईस्कूल व इंटरमीडिएट के छात्रों की हिंदी विषय की परीक्षा होगी। बोर्ड परीक्षा 2026 संपन्न कराने के लिए जिले में 78 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर जिस-जिस विद्यालय के छात्र आवंटित हुए हैं, उसी आधार पर प्रश्नपत्र स्ट्रांग रूम से परीक्षा केंद्रों पर भेजे जाएंगे। वहां से आवंटित छात्र संख्या वाले स्कूलों के प्रधानाचार्य प्रश्नपत्र लेकर अपने विद्यालय में प्रीबोर्ड परीक्षा कराएंगे। प्रीबोर्ड परीक्षा में हाईस्कूल में 24491 और इंटरमीडिएट के 21268 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं।