    यूपी में कांग्रेस की महिला नेता ने सीएम योगी से लगाई गुहार, पत्र लिखकर एमएलसी पर लगाए ये गंभीर आरोप

    By Brajesh Mishra Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 05:21 PM (IST)

    कांग्रेस नेत्री अनुपमा शर्मा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष प्रांशुदत्त द्विवेदी और उनके पिता डॉ. हरिदत्त द्विवेदी पर फर्रुखाबाद ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। संपत्ति को लेकर पारिवारिक कलह से जूझ रहीं कांग्रेस नेत्री ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष व एमएलसी प्रांशुदत्त द्विवेदी एवं उनके पिता डा. हरिदत्त द्विवेदी पर मकान पर कब्जा करने की रणनीति बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने एक फोटो भी प्रचलित किया है। जिसमें पुलिस कर्मी उसके मकान से कुछ दूरी पर खड़े दिखाई दे रहे हैं।

    मुहल्ला साहबगंज नरायनदास निवासी कांग्रेस नेत्री अनुपमा शर्मा ने मंगलवार शाम मुख्यमंत्री को संबोधित पत्र सार्वजनिक किया। जिसमें उन्होंने कहा कि उनके पिता डा. भानुदत्त शर्मा की उम्र 93 वर्ष है। वह चलने में असमर्थ हैं। उनकी मां की हालत भी ठीक नहीं रहती है। उनकी बहनें चाहती हैं कि उनका पुस्तैनी मकान किसी तरह बिक जाए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशुदत्त द्विवेदी व उनके पिता डा. हरिदत्त द्विवेदी मकान अपने नाम कराना चाहते हैं।

     

    अनुपमा ने बताया कि वह मकान बेचने का विरोध कर रही हैं। 19 अक्टूबर की रात को भी उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। पिता-पुत्र उनके स्वजन से मिलकर मकान पर बलपूर्वक कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने एक फोटो भी प्रचलित किया है। जिसमें पुलिस कर्मी उसके घर से कुछ दूरी पर खड़े दिख रहे हैं।

     

    भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष प्रांशुदत्त द्विवेदी के पिता डा. हरिदत्त द्विवेदी ने बताया कि डा. भानुदत्त शर्मा से उनके पारिवारिक संबंध रहे हैं। वह अस्वस्थ हैं। पहले वह बुलाते थे तो पट्टी करने जाते थे। उन्होंने उनके घर जाना भी बंद कर दिया है। उनके पुत्र प्रांशुदत्त द्विवेदी सोमवार को घर आए थे। वह बंधन वाटिका में बैठते हैं, हो सकता है उनके सुरक्षा कर्मी सड़क पर खड़े हों। मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं।

     

    वहीं, भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष प्रांशुदत्त द्विवेदी ने कहा कि मैं बाहर हूं। इस प्रकरण की मुझे जानकारी भी नहीं है। उनके परिवारिक विवाद से मेरा कोई लेना देना नहीं है।