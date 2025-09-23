फर्रुखाबाद में नृशंस हत्या, आटो में बैठकर आए तीन बदमाशों ने चालक कंधे और पीठ पर मारी तीन गोली

फर्रुखाबाद में एक ऑटो चालक की नृशंस हत्या कर दी गई। वह सवारी छोड़ने नवाबगंज गया था जहाँ लौटते समय नवाबगंज-करनपुर मार्ग पर अज्ञात हमलावरों ने उसे गोली मार दी। पुष्पेंद्र के कंधे और पीठ पर तीन गोलियाँ लगीं। पुलिस घटना की जाँच कर रही है और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं।

संवाद सूत्र, जागरण, नवाबगंज (फर्रुखाबाद)। फर्रुखाबाद में खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। आटो चालक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसके कंधे और पीठ पर हमलावरों ने तीन गोली मारी। आटो में बैठकर आए तीन बदमाशों ने चालक की तीन गोलियां मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देकर बदमाश पैदल भाग गए। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य संकलित किए। शव देखकर स्वजन बेहाल हो गए।

चालक मंगलवार शाम पांच बजे घर से निकला था। उसकी हत्या शाम करीब आठ बजे की गई। चालक का शव आटो में लटका मिला। पुलिस अधीक्षक, मोहम्मदाबाद क्षेत्राधिकारी ने घटनास्थल का जायजा लिया। थाना मऊदरवाजा क्षेत्र के गांव न्यामतपुर निवासी कुंवरपाल सिंह यादव का 26 वर्षीय पुत्र पुष्पेंद्र सिंह यादव आटो चलाते थे। मंगलवार शाम पांच बजे पुष्पेंद्र सिंह आटो लेकर गांव से निकले थे। उसके बाद वह सवारी ले कर नवाबगंज की ओर जा रहे थे। शाम सात और आठ बजे के बीच में जब वह आटो लेकर नवाबगंज-करनपुर मार्ग पर गांव इस्माइलपुर के लिए मुंडा तभी इस्माइलपुर और पहाड़पुर के बीच में आटो चालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई।

ग्रामीणों के मुताबिक जहां पर घटना को अंजाम दिया गया वहां पर जंगल है। आशंका है कि बदमाश इसी आटो से आए थे और घटना को अंजाम देकर पैदल भाग गए। पुष्पेंद्र के कंधे और पीठे में तीन गोली लगी हैं। हत्या का कारण अभी सामने नहीं आया है।

ग्रामीणों की सूचना पर थानाध्यक्ष अवध नरायन पांडेय फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। कुछ लोगों ने युवक की पहचान कराने के लिए उसके शव की फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित की। रात 10 बजे युवक के स्वजन घटनास्थल पर पहुंचे।