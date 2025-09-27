फर्रुखाबाद में तड़तड़ाई पुलिस की गोलियां, मुठभेड़ में अपराधी के पैर में लगी गोली

फर्रुखाबाद में तड़तड़ाई पुलिस की गोलियां, मुठभेड़ में अपराधी के पैर में लगी गोली
फर्रुखाबाद के जहानगंज में पुलिस और कन्नौज के अपराधी अमजद खान के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में अमजद के पैर में गोली लगी जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अमजद खान के खिलाफ लूट डकैती और चोरी जैसे एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उसके पास से एक तमंचा और बाइक भी बरामद की है।
जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। जहानगंज थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान कन्नौज के अपराधी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। उसके पैर में गोली लगी है। उसके खिलाफ लूट, डकैती और चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। अपराधी को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पुलिस अधीक्षक आरती सिंह के निर्देश पर नवरात्र के मद्देनजर वाहन चेकिंग कराई गई। जहानगंज थानाध्यक्ष राजेश राय टीम के साथ शुक्रवार रात दो बजे जनपद की सीमा काली नदी पुल के पास वाहन चेकिंग कर रहे थे। तभी बाइक से एक युवक आते दिखाई दिया।
संदेह होने पर पुलिस ने बाइक रोकने का प्रयास किया तो युवक ने बाइक नहीं रोकी और पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में युवक के पैर में गोली लगी। जिससे वह मौके पर गिर गया। अपर पुलिस अधीक्षक डा. संजय कुमार ने बताया कि जनपद कन्नौज थाना विशुनगढ़ क्षेत्र के गांव उस्मानपुर निवासी अमजद खान उर्फ अजमत पुत्र जोहरी खान को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है।
यह भी पढ़ें- फर्रुखाबाद में नेग वसूली पर किन्नरों के बीच चले लाठी डंडे, बीच सड़क अर्द्धनग्न होकर हंगामा किया तो लगा जाम
उसके पैर में गोली लगी है। वह चालाक किस्म का अपराधी है। उसके खिलाफ चोरी, लूट, डकैती के एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि अमजद के पास से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस दो खोखा और बाइक बरामद हुई हैं। अमजद को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।