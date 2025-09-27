Language
    फर्रुखाबाद में तड़तड़ाई पुलिस की गोलियां, मुठभेड़ में अपराधी के पैर में लगी गोली

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 11:00 AM (IST)

    फर्रुखाबाद के जहानगंज में पुलिस और कन्नौज के अपराधी अमजद खान के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में अमजद के पैर में गोली लगी जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अमजद खान के खिलाफ लूट डकैती और चोरी जैसे एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उसके पास से एक तमंचा और बाइक भी बरामद की है।

    घटनास्थल से घायल बदमाश अमजद को अस्पताल ले जाते पुलिस कर्मी

    जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। जहानगंज थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान कन्नौज के अपराधी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। उसके पैर में गोली लगी है। उसके खिलाफ लूट, डकैती और चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। अपराधी को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    पुलिस अधीक्षक आरती सिंह के निर्देश पर नवरात्र के मद्देनजर वाहन चेकिंग कराई गई। जहानगंज थानाध्यक्ष राजेश राय टीम के साथ शुक्रवार रात दो बजे जनपद की सीमा काली नदी पुल के पास वाहन चेकिंग कर रहे थे। तभी बाइक से एक युवक आते दिखाई दिया।

    संदेह होने पर पुलिस ने बाइक रोकने का प्रयास किया तो युवक ने बाइक नहीं रोकी और पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में युवक के पैर में गोली लगी। जिससे वह मौके पर गिर गया। अपर पुलिस अधीक्षक डा. संजय कुमार ने बताया कि जनपद कन्नौज थाना विशुनगढ़ क्षेत्र के गांव उस्मानपुर निवासी अमजद खान उर्फ अजमत पुत्र जोहरी खान को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है।

    उसके पैर में गोली लगी है। वह चालाक किस्म का अपराधी है। उसके खिलाफ चोरी, लूट, डकैती के एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि अमजद के पास से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस दो खोखा और बाइक बरामद हुई हैं। अमजद को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है।