फर्रुखाबाद में तड़तड़ाई पुलिस की गोलियां, मुठभेड़ में अपराधी के पैर में लगी गोली

फर्रुखाबाद के जहानगंज में पुलिस और कन्नौज के अपराधी अमजद खान के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में अमजद के पैर में गोली लगी जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अमजद खान के खिलाफ लूट डकैती और चोरी जैसे एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उसके पास से एक तमंचा और बाइक भी बरामद की है।

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। जहानगंज थाना पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान कन्नौज के अपराधी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। उसके पैर में गोली लगी है। उसके खिलाफ लूट, डकैती और चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। अपराधी को लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस अधीक्षक आरती सिंह के निर्देश पर नवरात्र के मद्देनजर वाहन चेकिंग कराई गई। जहानगंज थानाध्यक्ष राजेश राय टीम के साथ शुक्रवार रात दो बजे जनपद की सीमा काली नदी पुल के पास वाहन चेकिंग कर रहे थे। तभी बाइक से एक युवक आते दिखाई दिया।