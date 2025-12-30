इंसानियत शर्मसार: कपड़े से लपेटकर प्लाट में फेंका नवजात का शव, लोगों की लगी भीड़

जागरण संवाददता, फर्रुखाबाद। फतेहगढ़ में प्लाट में कपड़े से लपेटकर नवजात शिशु का शव फेंक दिया गया। सुबह लोगों की नजर शव पर पड़ी तो भीड़ लग गई। लोगों में चर्चा रही कि किसी अवैध गर्भपात केंद्र या फिर नर्सिंग होम से शव लाकर यहां डाला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम में शिशु के मृत पैदा होने का कारण बताया गया।



गांव बंधौआ में स्थित अमन प्रताप के प्लाट में सोमवार सुबह कपड़े में लिपटा हुआ नवजात का शव मिला। स्थानीय लोगों ने शव पड़ा देखा तो लोगों की भीड़ लग गई। लोग आपस में किसी नर्सिंग होम से लाकर शिशु का शव फेंके जाने की चर्चा कर रहे थे।