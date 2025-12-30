Language
    इंसानियत शर्मसार: कपड़े से लपेटकर प्लाट में फेंका नवजात का शव, लोगों की लगी भीड़

    By Prashant Dwivedi Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 12:54 PM (IST)

    फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ में एक प्लॉट में कपड़े में लिपटा नवजात शिशु का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सुबह लोगों की नजर पड़ने पर भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोग ...और पढ़ें

    जागरण संवाददता, फर्रुखाबाद। फतेहगढ़ में प्लाट में कपड़े से लपेटकर नवजात शिशु का शव फेंक दिया गया। सुबह लोगों की नजर शव पर पड़ी तो भीड़ लग गई। लोगों में चर्चा रही कि किसी अवैध गर्भपात केंद्र या फिर नर्सिंग होम से शव लाकर यहां डाला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम में शिशु के मृत पैदा होने का कारण बताया गया।

    गांव बंधौआ में स्थित अमन प्रताप के प्लाट में सोमवार सुबह कपड़े में लिपटा हुआ नवजात का शव मिला। स्थानीय लोगों ने शव पड़ा देखा तो लोगों की भीड़ लग गई। लोग आपस में किसी नर्सिंग होम से लाकर शिशु का शव फेंके जाने की चर्चा कर रहे थे।

    उन्होंने कहा कि अगर शिशु मृत भी हुआ तो उसका अंतिम संस्कार कराना चाहिए थे। ऐसे में यह प्रतीत होता है कि अवैध अस्पताल में प्रसव कराया गया। उसके बाद शव यहां फेंक दिया गया।

    कर्नलगंज चौकी प्रभारी मूलेंद्र सिंह ने जांच की। उन्होंने स्थानीय लोगों से घटना की जानकारी ली। प्रभारी निरीक्षक रणविजय सिंह ने बताया कि नवजात का शव किसने फेंका है, इसकी जांच की जा रही है। डॉ. प्रभात वर्मा ने शव का पोस्टमार्टम किया। बताया गया कि शिशु मृत पैदा हुआ था।

