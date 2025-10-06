फर्रुखाबाद कोचिंग के बाहर विस्फोट मामले में मुकदमा दर्ज, जांच रिपोर्ट का इंतजार

फर्रुखाबाद में कोचिंग सेंटर में हुए भीषण विस्फोट के मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। विस्फोट का कारण अभी स्पष्ट नहीं है जांच एजेंसियां रिपोर्ट का इंतजार कर रही हैं। रविवार को कन्नौज की विधि विज्ञान प्रयोगशाला बम निरोधक दस्ता और एटीएस ने घटनास्थल पर जांच की और नमूने लिए। जिलाधिकारी ने कहा कि जांच रिपोर्ट आने पर ही स्थिति स्पष्ट होगी।

जागरण संवाददाता, फर्रुखाबाद। कोचिंग सेंटर में शनिवार को हुए भीषण विस्फोट मामले में चौकी प्रभारी की ओर से अज्ञात के खिलाफ घटना का मुकदमा दर्ज किया गया है। विस्फोट का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। सभी को जांच एजेंसियों की रिपोर्ट का इंतजार है। माना जा रहा है कि रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। रविवार को घटनास्थल पर कन्नौज की विधि विज्ञान प्रयोगशाला, बम निरोधक दस्ता (बीडीएस), आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने जांच की थी। हालांकि प्रशासन की ओर से घटनास्थल की घेराबंदी कर उसकी निगरानी के लिए दो सीसी कैमरे भी लगा दिए गए हैं। पुलिस फोर्स भी तैनात है ताकि घटनास्थल पर कोई छेड़छाड़ न की जा सके।

गत शनिवार को सातनपुर मंडी रोड पर स्थित सन क्लासेज एंड लाइब्रेरी के बाहर भीषण विस्फोट हो गया था। इस विस्फोट में आकाश कश्यप निवासी निनौआ और सेंट्रल जेल के सामने बिजाधरपुर निवासी आकाश सक्सेना की मौत हो गई थी। कोचिंग के अंदर मौजूद सात बच्चे भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने प्रथमदृष्टया जिस भवन में कोचिंग सेंटर संचालित था, उसके सेप्टिक टैंक में मीथेन गैस से धमाके का कारण बताते हुए कहा था कि सभी संभावनों के मद्देनजर कई एजेंसियों से जांच कराई जाएगी। उसके बाद रविवार को आतंकवाद निरोधी दस्ता, बम निरोधक दस्ते के अलावा कन्नौज के तालग्राम में स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला के डा. प्रवीन कुमार श्रीवास्तव की टीम ने घटनास्थल की जांच कर नमूने लिए थे। फोरेंसिक टीम घटनास्थल और आसपास मिले सुतली के टुकड़े और कंकड़ के नमूने ले गई थी। अब सभी को इन एजेंसियों की जांच रिपोर्ट आने का इंतजार है। उसके बाद विस्फोट के असली कारणों का पता चल सकेगा।

इस मामले में कन्नौज विधि विज्ञान प्रयोगशाला की डायरेक्टर डा. रश्मि गुप्ता ने बताया कि फर्रुखाबाद की घटना में डा. प्रवीन कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में टीम भेजी गई थी। वहां से नमूने लिए गए हैं। अभी उनका परीक्षण नहीं हो सका है। प्रयोगशाला में परीक्षण होने के बाद रिपोर्ट भेजी जाएगी।